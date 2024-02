El paparazzi Jordi Martín vence de nuevo a Clara Chía en los tribunales: esta es la sentencia

El fotógrafo Jordi Martín vuelve a vencer a Clara Chía en los tribunales. Su enfrentamiento se remonta a junio del año pasado, cuando Gerard Piqué y su pareja demandaron por primera vez al fotógrafo por acoso. En ese momento, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 6 de Barcelona interpuso una orden de alejamiento contra el paparazzi como medida cautelar, que rescindió en septiembre.

El abogado de Chía intentó entonces prorrogar la orden de alejamiento, pero la juez desestimó la petición al entender que no existía una situación de urgencia o peligro que justificase la medida.

Hace solo unos días, la pareja de Gerard Piqué insistía en su intento de alejar a Jordi Martín de su lugar de trabajo o su casa, donde suele fotografiarla, pero, una vez más, el juez ha dado la razón al paparazzi. "La limitación de derechos del investigado, singularmente los laborales, ha de conjugarse de manera cuidadosa con los de la denunciante", señala el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En el mismo documento, la jueza indica, además, que Clara Chía ha experimentado "una aparente mejoría" en "los padecimientos" que el seguimiento de Jordi Martín le provocaban, un argumento que conjuga con el respeto a la orden de alejamiento anterior por parte del fotógrafo para argumentar la desestimación de la petición de prórroga. Una decisión contra la que, sin embargo, se admite recurso en un plazo de tres o cinco días en el mismo juzgado o uno mayor si se apela a la Audiencia Provincial de Barcelona.

Gerard Piqué y Clara Chía Instagram

Tanto Clara Chía como Gerard Piqué han expresado en varias ocasiones su rechazo a la crónica social y lo incómodo que les resulta sentirse en el centro del foco mediático. Especialmente crítico se ha mostrado el exfutbolista del F.C. Barcelona, que no escatima en descalificativos para referirse no solo a la prensa del corazón, sino a otros medios poco afines a él.

De hecho, sus constantes críticas al sector provocaron incluso que el Colegio de Periodistas de Barcelona emitiera un comunicado para condenar la actitud de Gerard Piqué y exigir respeto por su trabajo: "Desde el Colegio de Periodistas de Cataluña no nos cansaremos de pedir más respeto para el oficio y sus profesionales. Los periodistas no aceptamos que nos digan cómo hemos de hacer nuestro trabajo. Desacreditarnos porque no gusta aquello de qué informamos tiene un sesgo poco democrático y poco ligado a la libertad de expresión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en democracia".