Gerard Piqué responde a las pullas de Shakira en su discurso frente a sus hijos

La gala de los Premios Grammy Latinos 2023 ha sido un éxito rotundo en su primera edición fuera de las fronteras estadounidenses. Así lo siente Shakira también, que se llevó tres de las siete estatuillas a las que había sido nominada. También porque pudo asestarle un nuevo golpe de efecto a su ex, Gerard Piqué, por llevar a sus hijos como aliados en la fiesta grande de la música latina y ver cómo se alzaba con el premio a la Mejor Canción por su ‘Sesión 53’. El temazo en el que la artista colombiana ponía a caer de un burro al futbolista catalán y, de paso, también a su novia, Clara Chía, y que tanto ha dado que hablar en los medios de comunicación. De hecho, sigue haciéndolo y es que ahora ha sido él quien se ha pronunciado, haciendo un simpático guiño al himno y devolviéndosela a su ex.

La cantante ha dejado muy clara su postura sobre que Gerard Piqué quisiese romper su unión e iniciar una nueva relación con Clara Chía. Lo ha contado en entrevistas, pero especialmente en sus canciones. Pero por si alguno le quedó dudas, ella tuvo claro que reservaría un hueco en su discurso al recoger el premio a Mejor Canción Pop para lanzarse pullitas a su ex: “Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque le he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, se lo merecen”, aseguraba, haciendo alusión a la tristeza que la embargó cuando estalló la polémica. Pero siguió: “Así que, desde ya, estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir. Porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”.

Pues bien, Gerard Piqué no se ha quedado callado. El futbolista ha recogido el testigo que le ha planteado su expareja y le ha respondido de forma irónica y con cierta acidez, pero siempre con mucho humor, ganándose la simpatía de muchos en las redes sociales. Lo hacía junto a su buen amigo Ibai Llanos en un directo, donde se trataba el importante tema sobre la salud mental. “Tú lo tienes que hacer y al final hablamos ahora todo el tema mental, de los jóvenes, que suben… ostia, hay una presión brutal a toda esta nueva generación al qué dirán de él, a las redes sociales, a Instagram, a intentar aparentar algo que no eres”, analizaba el exfutbolista.

Pero continuaba desgranando la situación hasta acercarla a su propia experiencia con Shakira: “Yo en el colegio enseñaría a los niños que no importa lo que diga la gente. Te da igual, da igual que todo el mundo piense que eres un imbécil. Tú estás en tu casa con tu gente y si tu gente cree que eres el mejor del mundo, ya es suficiente. Yo lo único que quiero es que mis padres se sientan orgullosos, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y que mi gente alrededor se sienta orgullosa”, sentencia.