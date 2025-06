Pastora Soler ya se recupera en casa de su fuerte amigdalitis

Tras unos días ingresada en un hospital sevillano, Pastora Soler ha recibido el alta y ya se recupera en su domicilio de sus dolencias. A la salida del centro sanitario, desveló que ha sufrido una infección en las amígdalas que le impedía atender sus compromisos profesionales.

La cantante ya se encuentra recuperada y prepara sus próximos conciertos. El once de julio estará en Mallorca, el trece en Benidorm, el veinticinco en Málaga… Tiene todo el verano lleno de conciertos y, en estos días, cuidará mucho su voz para no sufrir nuevos contratiempos.

Pero antes de regresar a los escenarios, se toma unos días de vacaciones playeras junto a su marido y sus hijas. Ella misma confiesa: “Sufrí una amigdalitis que se complicó por no tratarla cuando debía con antibióticos. Afortunadamente, me voy sintiendo mucho mejor y más fuerte. He seguido las recomendaciones de los médicos y todo ha quedado en un mal susto. Se me formó un flemón de pus y hubo que tratarlo con antibiótico en vena. Ahora ya puedo comer, tragar, y la inflamación ha bajado”.

La cantante Pastora Soler La Razón

Fue su esposo, Francis Viñolo, quien acudió a recogerla al hospital tras recibir el alta. También estuvieron presentes las hijas de ambos.

Francis es uno de los bailarines y coreógrafos de mayor prestigio en nuestro país. Ha montado coreografías para su propia mujer, Maluma, Alejandro Sanz, David Bisbal, Niña Pastori… y otros muchos artistas de primera fila.

Conoció a Pastora en una de las giras de la cantante hace veinticinco años, se enamoraron y están casados desde 2009. Son padres de dos hijas.