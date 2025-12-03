Patricia Donoso, muy preocupada por un problema de salud: "Debería estar muerta hace ya meses"

Patricia Donoso se convirtió de la noche a la mañana en uno de los personajes de la pequeña pantalla más controvertidos. Pasó por “Supervivientes” y fue un rostro habitual de “Sálvame” y su edición nocturna “Deluxe”, pero un buen día se alejó de la televisión y desde entonces no ha vuelto a dejarse ver en un plató.

Lleva una vida feliz y acomodada en Estados Unidos, acompañada de su pareja Charles, pero su sueño americano ha tornado en pesadilla en las últimas semanas. Patricia Donoso está sufriendo unas serias complicaciones de salud, y lo peor es que los médicos que la han tratado no dan con un diagnóstico claro.

“Han sido días muy complicados. En Urgencias, días. Después, en la Ruber Madrid, donde llegué, según los médicos, con un cuadro clínico por el que debería estar muerta desde hace ya meses. Me salvaron la vida. La esperanza era que terminara todo lo malo, pero no”, comienza explicando la creadora de contenido, que ha regresado a Estados Unidos para encontrar allí una solución, pero sin mucha suerte en su búsqueda.

“Pensamos que al llegar a USA estaríamos en casa. Viajé a Las Vegas para una concierto, pero lo tuve que cancelar. Otra grabación en Los Ángeles, cancelada. He cancelado mi vida, y es triste irte sin un diagnóstico claro y continuar el periplo por los hospitales”, lamenta Donoso, que se ha visto obligada a posponer proyectos profesionales por este bache que atraviesa.

Patricia Donoso en 'Supervivientes 2023' Mediaset

Todavía sin un diagnóstico claro, Donoso regresa a casa con una pierna inmovilizada y dispuesta a someterse a un tratamiento con células madre que pueda aliviar su dolencia. Por fortuna, cuenta con el apoyo de su marido en todo momento: “Soy una privilegiada porque Charles ha estado conmigo, y esperamos que todo pase pronto”.

Aunque se muestra agradecida al equipo médico que la ha atendido en el hospital de Estados Unidos, también ha confesado que se siente algo “triste” por la situación de “abandono” en la que se ha encontrado en su habitación, solo rodeada de máquinas y material.

Tras someterse a 18 radiografías y pasar por varios hospitales, Donoso se queja de lo agotada que se siente, tanto física como mentalmente, a la espera de que por fin un médico pueda dar con un diagnóstico, decirle qué le pasa y encontrar un tratamiento que se ajuste a sus necesidades.