Dani Martín pide perdón por haber animado a no votar en las próximas elecciones: "Mis palabras son fruto del hartazgo"

Dani Martín ha vuelto a acaparar todo los titulares de la Prensa esta semana por sus polémicas declaraciones sobre política. El artista, durante uno de sus conciertos de la gira 25º aniversario, instó a sus fans a no votar en las siguientes elecciones con un alegato que no tardó en viralizarse.

"El Covid-19 lo sacamos nosotros adelante. Sobre todo los médicos, doctores, enfermeros… a los que no se les ha subido el sueldo. Los de ambulancias, los bomberos, los policías. La DANA también la sacó el pueblo adelante. Y lo más acojonante es que nadie nos da explicaciones", comenzó diciendo el cantante. "Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno. Todos buscan algo de nosotros, y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y nuestro corazón es el mayor tesoro del mundo", declaró.

Muy criticado en redes

Sus palabras causaron un gran revuelo y fue muy criticado en redes. Muchos cibernautas señalaron que su discurso era "peligroso", especialmente viniendo de un artista que tiene tanto alcance e influencia. "Qué peligro tienen discursos como el de Dani Martin, animando a la gente a no votar a nadie. Dice literalmente: 'Todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado'. Claro Dani, por eso es importante votar, para dejar claro que nuestros derechos humanos son inviolables", escribió otro usuario de X.

Pese al "hate" recibido y ser "trending topic" durante horas, las palabras de Dani Martín abrieron un debate en redes, fruto del hartazgo y el desencanto político que sienten también muchos ciudadanos españoles como el artista.

Dani Martín recula

Tras la polémica, Dani Martín ha reaparecido en redes y ha pedido disculpas públicamente por sus palabras. "Cuando comento un error, me gusta pedir perdón", comienza diciendo en el escrito. "Si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar, así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas, ruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo", justifica el artista. "Ojalá una gestión más justa, más unidad y mismos derechos y oportunidades para todas y todos", finaliza en el comunicado.

Esta no es la primera vez que Dani Martín tiene que pedir públicamente perdón por sus palabras. Hace unas semanas, tras la gala de Los 40 Music Awards, se vio obligado a disculparse por el malentendido que generaron sus declaraciones sobre Aitana y Rosalía. Cansado de críticas, el cantante rompió su silencio a través de un escrito para "dejar clara y meridiana la admiración y el respeto que tengo por dos artistas excepcionales como son Rosalía y Aitana". "Hay que tener una mente torturada y no muy limpia para interpretar de mis palabras el más mínimo atisbo de crítica hacia unas profesionales a las que admiro profundamente. Desde aquí hago este manifiesto y reconocimiento público de todo el cariño respeto y admiración que profeso a estas dos grandes artistas. También a todos los periodistas que día a día se esfuerzan por comunicar y contar las cosas como son. A ellas seguro que esta manifestación no les sorprende porque me han visto ovacionarlas de pie y me han escuchado cuando me he acercado a darles mi enhorabuena. A algunos seguro que también está manifestación les sirve para seguir mareando la perdiz. Cada uno a lo suyo...", zanjó Dani Martín.