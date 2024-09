Paz Padilla se une a la tendencia de ligar en Mercadona: "Aviso al personal"

Esta semana Mercadona ha dado de qué hablar y no por su subida o bajada de acciones o sus nuevas políticas con sus empleado. Los usuarios de las redes sociales se han sumado a una tendencia viral de ligar en la cadena de supermercados. Esta iniciativa está llena de códigos: la hora ideal para asistir a Mercadona es entre las 19 y las 20 horas, y las personas que tienen intenciones de conocer a alguien, deben coger un carrito en el que colocan una piña boca a bajo y dirigirse a distintas secciones (distribuidas según edades).

Paz Padilla se apunta

Muchas personas e influencers se han lanzado a probar suerte. Una de las últimas ha ha sido Paz Padilla, que ha publicado un vídeo en redes que ya acumula más de 6 millones de reproducciones. El título no ha dado pie a dudas: "Me voy a ligar a Mercadona".

Una vez dentro del establecimiento, Paz Padilla ha hecho uso de sus dotes cómicas. Nada más entrar le ha preguntado a un hombre: "¿Has comprado piña?", a lo que este le responde: "Estoy en ello", ambos entre risas. Más adelante una mujer le ha informado a la humorista sobre un gesto que que estaba haciendo mal ya que no había colocado bien la piña. Posteriormente, la televisiva ha anunciado a voz en grito en el supermercado: "Aviso al personal del Mercadona, los que lleven piña que usen el pasillo central, que si no nos volvemos locos y esto es un descontrol y yo no sé donde está la gente con la piña".

La cómica ha ido incluso más allá y se ha puesto la piña en la cabeza para después subirse a un carrito con el grito de: "¡Persigue ese carro!", mientras el hombre huía. Finalmente, siempre con humor, ha dado su misión por fallida con esta frase: "Por lo menos la piña adelgaza".

El origen de esta tendencia

Los orígenes de esta forma tan original de conocer gente, surgieron hace siete años en 'First Dates'. Lea, una soltera que visitó el programa presentado por Carlos Sobera contó por entonces cual era su estrategia para poder tener contacto con chicos, que era acudir al Mercadona. Probablemente, lo que no imaginaría es que su método se acabaría rescatando y actualmente se ha consolidado como un método para conseguir citas.