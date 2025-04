Pilar Bermudo, sobre Pilar González: «Aunque no le guste, nos une la misma sangre»

La semana pasada publicamos en exclusiva una entrevista con Pilar González de Gregorio (en la imagen de la derecha), conocida como la exduquesa de Fernandina, en la que tachaba de «mentirosa» a su hermanastra Rosario Bermudo. Y hoy es esta última la que contesta rotundamente a esos ataques y lanza un mensaje muy claro: «Espero que me pague pronto la cantidad estipulada por el juez».

Se trata exactamente de 280.000 euros que piensa «destinar a comprar una casa adaptada para mi marido que sufre una invalidez y no puede salir de nuestro piso actual porque su silla de ruedas no cabe en el ascensor. Con el dinero de Pilar y la misma cantidad que tiene que entregarme nuestro hermano Leoncio podré hacer realidad ese sueño».

La herencia del marido de la llamada duquesa roja es un proceso judicial que ha durado catorce años. En el mismo, Rosario, tras ser reconocida como hija biológica de Leoncio González de Gregorio que tuvo una relación extramatrimonial con su madre, interpuso una demanda contra sus hermanos. Tras obtener una sentencia favorable, fue considerada hija del fallecido fallecido, por lo que sus cuatro hermanos resultaron condenados a pagarle la parte de la herencia que le corresponde, en total más de un millón de euros.

Su hermana Pilar me comenta que le ha ofrecido a usted una finca maderera de mayor valor que esa cantidad que pide…

No entiendo de tierras, prefiero el dinero. Lo necesito para invertirlo en esa casa.

Su hermana no tiene la menor intención de conocerla.

Pues a mí me gustaría conocerla, dije en una ocasión que aquí tiene su casa y que yo iría a la suya, si me llama. Pero todavía estoy esperando que me conteste. El día que nos vimos en el juzgado, ella ni me miró a la cara.

Pilar González de Gregorio, duquesa de Fernandina. Gtres

¿Por qué no se acercó usted?

Para evitar que se liara algún follón. No quería un escándalo. Me da mucha pena esta situación, porque, aunque no le guste, nos une la misma sangre. Está demostrado con pruebas genéticas que lo somos. La he llamado muchas veces por teléfono y no ha querido contestarme. Ni tampoco me responden mis otros hermanos desde que les condenaron a pagarme lo que me corresponde de la herencia de nuestro padre. Todos me ignoran.

¿Qué sintió al ganarles el juicio de la demanda de paternidad?

Me puse a dar saltos de alegría. Era el triunfo de mi madre. Ella me dijo quién era mi padre y la creí desde el primer momento. No me engañó nunca.

¿Es cierto, como asegura Pilar, que su madre llegó a un acuerdo con el padre de ambas y recibió una alta cantidad de dinero para que no saliera a la luz esta historia?

Eso es mentira. Pilar está diciendo muchas mentiras. A mi madre, que trabajaba en la casa de los González de Gregorio, la echaron a la calle embarazada y no volvió a ver nunca a esa familia.

También afirma su hermana que usted pidió la exhumación del cuerpo de su padre, sin tener en cuenta que ella estaba dispuesta a someterse a las pruebas de ADN.

Otra falsedad. Se la citó hasta tres veces para hacérselas y no se presentó. No quedó más remedio que solicitar la exhumación. Que no mienta Pilar... A ver si cuenta de una vez por todas la verdad y que se olvide de intentar pagarme con tierras, que no las quiero. El dinero que ya me pagaron otros dos hermanos, Gabriel y Javier González de Gregorio, se lo di a mis hijos para que pagaran las hipotecas de sus pisos. Y me quedé sin nada.

Ahora tiene que recibir 560.000 euros de los otros hermanos.

Me da usted una alegría porque no sabía la cifra exacta. Ojalá, que sea verdad lo que me dice. Con eso ya se me arreglaba el cuerpo. Y que quede claro que yo solamente pido lo que me corresponde legalmente. Nada más que eso.