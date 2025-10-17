Pilar Rubio, encantada con la faceta de cantante de Sergio Ramos: "Mi marido lo hace todo bien"

Pilar Rubio ha reaparecido este jueves 16 de octubre en Madrid por un motivo muy especial: conmemorar el 50º aniversario de Selmark, la firma de lencería de la que es imagen y colabora con sus colecciones de baño. Tras unos meses alejada del foco mediático, la televisiva ha desfilado para la firma en el Palacio de Neptuno.

Feliz con la faceta artística de Sergio Ramos

Allí, Pilar Rubio ha atendido a los medios y se ha sincerado sobre la faceta artística de su marido, Sergio Ramos, tras publicar su primera canción, "Cibeles", single que causó un gran revuelo. La colaboradora de televisión no ha dudado en salir en defensa del futbolista, explicado que "podemos hacer de todo, y la verdad es que tengo la suerte de tener un marido que todo lo que hace lo hace bien". "Desde que le conozco le he visto tocar la guitarra y cantando, y me canta por la noche. O sea, que le conozco bien en esa faceta, para mí no es nada nuevo y es algo que siempre lleva dentro y lo hace con mucha pasión", ha revelado Pilar. Sobre si le ha gustado la canción, ha insistido en que "mi marido lo hace bien. Dices, qué rabia, lo hace todo bien. Pues sí, lo hace todo bien".

Pilar Rubio desfilando. Gtres

La televisiva se ha desmarcado de las críticas de la canción del deportista, explicando que "yo he estado tres meses de vacaciones con mi marido fuera, he estado en Monterrey y la verdad es que lo que he podido yo sentir allí es el cariño y el respeto que le tienen y que nos tienen. Y la verdad es que muy feliz tanto de estar aquí en España, como siempre estoy en Madrid, que es mi ciudad, como estar en Monterrey es una maravilla".

Su nueva vida

Pilar Rubio se encuentra a caballo entre España y México desde que Sergio Ramos fichó por el Rayados de Monterrey a principios de 2025. Aunque el futbolista está afincado al otro lado del charco y ella continúa en Madrid por su trabajo, la televisiva no siente que sea una relación a distancia "porque nos vemos constantemente". "No hay ningún problema. No está tan lejos, cojo un avión y me planto ahí en 10 horas. Es casi como si me teletransporto", ha reconocido.

Además, Pilar Rubio considera que es "una oportunidad para aprender, para que mis hijos tengan una cultura mucho más abierta, respeto a todo el mundo, aceptación, Creo que todo suma". "Yo es que me considero ciudadana del mundo. Yo vivo donde me apetece, tengo esa suerte. Y lo más importante es poder compatibilizarlo con mi trabajo que es lo que más me ilusiona y lo que más me gusta del mundo", ha zanjado sobre el asunto.