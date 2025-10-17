Pilar Rubio incendia Madrid desfilando en lencería roja con su look más sexy ( y poderoso) a sus 47 años

Pilar Rubio volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más admiradas del panorama nacional. La comunicadora fue la gran protagonista del desfile con el que la firma gallega Selmark celebró su 50 aniversario en una gala muy especial celebrada en el Palacio de Neptuno de Madrid, donde el glamour, la sensualidad y la feminidad fueron los grandes protagonistas de la noche.

La madrina del evento, imagen de la marca desde hace años, se subió a la pasarela con un espectacular body de encaje rojo con transparencias estratégicas y corte envolvente, una de las señas de identidad de la marca gallega. A sus 47 años, Pilar Rubio hizo gala de una figura tonificada y poderosa, reivindicando la belleza real y la fuerza de las mujeres en todas sus etapas. Con su característico porte firme y una sonrisa segura, acaparó todas las miradas del desfile.

Un homenaje a cinco décadas de diseño, innovación y savoir-faire

El evento fue concebido como un recorrido visual por la historia de la firma. Selmark, referente internacional en moda íntima, baño y deporte, presentó 50 looks icónicos que reflejan la evolución de sus colecciones, desde sus primeros diseños hasta las líneas más contemporáneas de lingerie, homewear y swimwear.

Pilar Rubio desfilando. Gtres

Durante la gala se presentó además la nueva colección cápsula “Aurum”, inspirada en el glamour de las noches festivas y en los tonos rojo y negro, símbolos de elegancia y poder. Encajes, transparencias y tejidos nobles se mezclan en piezas pensadas para mujeres seguras de sí mismas, que buscan sentirse auténticas y sofisticadas.

Pilar Rubio, más sexy que nunca

“Es un honor para mí ser la madrina de esta gala tan especial. Celebrar el 50º aniversario de Selmark es celebrar el legado de una marca hecha por y para mujeres”, declaró la presentadora momentos antes de salir a la pasarela. Rubio confesó sentirse muy unida a la filosofía de la casa gallega: “Llevo años colaborando con Selmark y me siento como en casa. Compartimos valores como la confianza, el respeto mutuo y la libertad creativa”.

Pilar Rubio desfilando. Gtres

Fiel a su estilo, la mujer de Sergio Ramos combinó sensualidad y elegancia con naturalidad, reafirmando su conexión con una marca que representa la feminidad moderna: empoderada, fuerte y real.

El desfile de Selmark se convirtió así en una noche para recordar: un tributo a medio siglo de moda íntima española, con Pilar Rubio como embajadora perfecta de esa fusión entre diseño, elegancia y actitud.