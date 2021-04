Por qué Melyssa Pinto se ha convertido en la reina de Instagram (y ahora de ‘Supervivientes’): aquí las 5 claves de su adorado estilo

Muchos habrán dado con ella por su paso por la segunda edición de La Isla de las Tentaciones -su historia de desamor con Tom Brusse y la sinceridad que demostró durante el programa conquistaron a la audiencia-, o incluso por su anterior participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, pero Melyssa Pinto no solo se ha convertido en uno de los nombres propios de la televisión (actualmente está participando en la nueva edición de Supervivientes y ya hay quienes la sitúan como una de las favoritas), sino también en un verdadero referente de estilo. Porque si hay algo que apasiona a la catalana y que siempre ha dejado claro es la moda, tan solo hay que echar un vistazo a su perfil de Instagram para corroborarlo.

Más de un millón de personas siguen sus looks diarios y los convierten en su mejor inspiración, looks con mucha personalidad donde las tendencias no faltan pero es su toque personal el que cautiva al público. Aquí un repaso de las cinco claves del espectacular estilo de Melyssa Pinto, el nombre más sonado del momento.

Amante de los total looks

Trajes de chaqueta, en todas sus versiones o estilos, conjuntos de punto, de algodón o canalé son un habitual en su día a día. Una de sus grandes señas de identidad. Tan solo hace falta echar un vistazo a su feed de Instagram para entenderlo.

Sí a los sombreros y las gorras marineras

Son sin duda alguna los complementos más repetidos en sus outfits. Aportan distinción y glamour a sus propuestas y nadie como ella para saber sacarles el máximo partido.

Su poder para reinventar los clásicos

Los básicos no faltan en sus propuestas diarias, desde sencillos vaqueros a pantalones negros o camisas blancas son habituales en su día a día. Melyssa cuenta con una gran capacidad para reinventar estas prendas y darles un enfoque más atrevido y en tendencia.

El toque sporty que no falte

Zapatillas, sobrecamisas oversize, tops de punto, sudaderas... Melyssa sabe muy bien como incluir todos estos diseños en sus looks siguiendo las últimas tendencias sin dejar de lado la elegancia y el glamour. Por algo es una de las reinas de la red...

La americana, su mejor comodín

Podemos decir que este tipo de prenda se ha convertido en un indispensable para Melyssa. Son muchas las que tienen en su armario y a las que recurre una y otra vez para elevar sus propuestas.