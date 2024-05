Descubre la profesión con la que Kiko Rivera soñaba de niño

Kiko Rivera ha sido uno de los protagonistas del "Late Xou" de RTVE que conduce Marc Giró. Al ritmo de "El Mambo", uno de sus últimos grandes éxitos, el hijo de Isabel Pantoja entraba en plató. Allí habló de sus éxitos y de sus secretos más íntimos. Incluso, aprovechó para confesar que tras su paso por el reality "Supervivientes" "no volvería ni de visita". Además, asegura que es capaz de dormir en muchos sitios, y que uno de sus favoritos es el "sofá".

Su último tema "El Mambo" acumula ya más de 12 millones de visualizaciones en YouTube y el DJ revela que le ha cambiado la vida y que gracias a su nuevo single se ha dado a conocer a mucha más gente. "Marina Rivers me confesó que ella no sabía quién era, que me conocía por mi música, no sabía nada ni de Cantora ni de nada. Y si le pasa a ella, le pasará a muchos, así que me sentí orgulloso, que las nuevas generaciones me conozcan por lo que hago, por mi trabajo y no por venir de dónde vengo, que estoy orgulloso".

También lanzó un mensaje a quienes critican su manera de hacer música. "Cada uno canta como canta o escribe como escribe, pero no comparto algunas letras que salen".

Además Kiko ha revelado cuál ha sido su profesión frustrada. Una confesión que ha revolucionado las redes. La profesión que quería "ser de mayor" era "ser cura".

El hijo de Isabel Pantoja explicaba que estaba enganchado a una serie que se llama "Marbella Vice", donde ha creado un personaje "que no tiene nada que ver conmigo, pero es que yo de pequeño quise ser cura". Explicaba que "yo tenía en el cole un cura que era muy moderno para la época, él iba con sus vaqueros rotos, su chupa, su camisa... y me enamoré de su forma de ser". Por eso ahora es "El padre Curro" en el videojuego "Marbella Vice", justificaba.

También hubo momento para hablar de su madre, Isabel Pantoja, que aseguraba "es la mejor artista de este país, pese a los problemas familiares que yo tenga, esos se quedan en casa".