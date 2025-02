¿Por qué la marca cosmética low cost The Ordinary ha revolucionado los estándares de belleza ?

En el vasto mundo del cuidado de la piel, una marca ha logrado destacar de forma extraordinaria: The Ordinary. Este fenómeno de belleza, que ha alcanzado una popularidad sin precedentes en plataformas como TikTok y ha sido respaldado por celebridades como Kim Kardashian y Holly Willoughby, ha cambiado la manera en que los consumidores perciben los productos de cuidado facial.

The Ordinary nació bajo la dirección de Deciem, una empresa que busca romper con las barreras del precio en el cuidado de la piel. Su fundador, Brandon Truaxe, se dio cuenta de que los productos finales eran significativamente más caros que los ingredientes que los conformaban. Así, decidió eliminar al intermediario y ofrecer productos en su forma más pura, permitiendo a los usuarios acceder a formulaciones efectivas a precios sorprendentemente bajos. Por ejemplo, mientras que un retinoide de alta gama puede costar más de 80 €, The Ordinary ofrece opciones desde solo 5.30 €.

La misión de la marca es clara: celebrar la integridad en su forma más humilde y verdadera. Con una amplia gama de productos, los consumidores pueden personalizar su rutina de cuidado de la piel según sus necesidades específicas. Desde cremas hidratantes hasta soluciones de niacinamida y ácido hialurónico, la diversidad de opciones ha permitido que muchos encuentren lo que realmente necesitan sin salir de su presupuesto.

The Ordinary Cedida

Sorprendentemente, The Ordinary ha crecido rápidamente sin un enfoque tradicional en publicidad. En lugar de gastar en campañas de marketing, la marca ha confiado en el boca a boca y las redes sociales para generar interés. Esto ha llevado a que algunos de sus productos se agoten rápidamente, incluso generando listas de espera de más de 25,000 personas. Recientemente, The Ordinary expandió su oferta al maquillaje, lanzando bases con protección solar en una variedad de tonos, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la accesibilidad.

La revolución de The Ordinary no solo radica en sus precios, sino también en la calidad y efectividad de sus productos. Muchos usuarios, incluido yo misma, nos acercamos a la marca con escepticismo debido a la creencia de que "lo bueno siempre cuesta". Sin embargo, después de probar varios productos, puedo dar fe de que su eficacia no es un mito. Su fórmula suave ha sido un alivio para mi piel sensible, mejorando su textura y apariencia sin causar irritación ni brotes.

Aparte de su enfoque en los precios y la calidad, The Ordinary ha sabido mantenerse relevante en el mundo digital. Su estrategia de contenido generado por el usuario (UGC) en plataformas como TikTok ha ampliado su alcance, conectando con audiencias de todo el mundo y redefiniendo las expectativas de los consumidores en cuanto a lo que debe ofrecer un producto de belleza.

El último lanzamiento de la marca

GF 15% SOLUTION; un serum formulado con tres factores de crecimiento de origen vegetal a un precio imbatible .

Por primera vez, The Ordinary introduce factores de crecimiento (GF) en una fórmula. Estos factores de crecimiento son una clase de péptidos biomiméticos (idénticos a los naturales) que, en la piel, intervienen en los mecanismos naturales de reparación para que la piel tenga un aspecto y una sensación más joven. Estos ingredientes se han utilizado ya en fórmulas disponibles en el mercado, sin embargo, el acceso a este tipo de productos actualmente es muy limitado debido al alto coste asociado con la producción y venta de estas formulaciones tan particulares, mientras que The Ordinary GF 15% Solutionbasado en factores de crecimiento, ofrece una potente fórmula anti-edad a un precio asequible.

The Ordinary Cedida

The Ordinary ha establecido un nuevo estándar en la industria del cuidado de la piel. Su compromiso con la simplicidad, transparencia y asequibilidad ha resonado en los corazones de muchos, convirtiéndola en una marca imprescindible en cualquier rutina de belleza. Con su enfoque innovador y su creciente popularidad, no hay duda de que The Ordinary continuará influenciando el futuro del cuidado de la piel en los años venideros. ¡Definitivamente vale la pena probarlo!