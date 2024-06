¿Quién abusó sexualmente de París Hilton y qué castigo pide?

Aprovechando un reportaje de New York Times, sobre los problemas de salud mental en la infancia, publicado en 2022, Paris Hilton se sinceró y denunció los abusos sexuales que sufrió siendo una adolescente mientras vivía en la escuela Provo Canyon, en Springville, Utah. La socialité declaró entonces que le aterraba que esos abusos se siguieran produci9endo.

La intérprete de Paris for President asegura que vivió un auténtico calvario allí. "Es algo de lo que nunca había hablado antes", declaró para el citado medio. "En la escuela Provo Canyon, fui despertada en medio de la noche por personal masculino que me llevó a una habitación privada y me hizo 'exámenes cervicales' en medio de la noche", reveló la empresaria.

Relato estremecedor

"Privada de sueño y muy medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a tumbarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a 'exámenes cervicales'. Lloré mientras me sujetaban y decían: 'Cállate. Cállate. Deja de forcejear'", narró la DJ. "No sé lo que hacían, pero estoy segura de que no eran médicos", sentenció, entonces.

"Era realmente aterrador y es algo que he bloqueado durante muchos años. Sin embargo, ahora, mirando hacia atrás como adulta, era con seguridad abuso sexual. Esta fue una experiencia recurrente no solo para mí, sino para otras supervivientes", revelando que ella no fue la única chica que recibió esos abusos en el internado. "Fui violada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente", afirmó entonces la modelo.

A partir de entonces, Hilton reconoce que su infancia quedo marcada: "Me robaron mi infancia y me mata que esto siga ocurriendo a otros niños inocentes. Desde el momento en que me levantaba hasta que me acostaba, durante todo el día había gritos en mi cara, alaridos y tortura continua. Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días. Era desgraciada, me sentía como una prisionera y odiaba vivir", reveló.

Las acusaciones contra el internado Provo Canyon School salieron a la luz por primera vez en septiembre de 2020, cuando Hilton estrenó el documental de Youtube Originals This Is Paris.

La heredera del imperio Hilton ha llegado ahora hasta el Capitolio para pedir la aprobación de una ley que busque frenar el abuso infantil.