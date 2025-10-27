Las Infantas Elena y Cristina presumen de complicidad y estilo casual en Burgos con sus zapatillas más cómodas

La Infanta Elena y la Infanta Cristina han vuelto a dejar claro que su complicidad atraviesa un gran momento. En esta ocasión, las hermanas del Rey Felipe VI han disfrutado de una jornada cultural en Burgos, donde visitaron el Museo de la Evolución Humana y los yacimientos de Atapuerca junto al actor Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente. Una cita que ha despertado gran interés no solo por la unión familiar, sino también por la imagen cercana y desenfadada que ambas han ofrecido.

Las dos infantas se mostraron sonrientes y relajadas, participando en una jornada de turismo científico en uno de los enclaves arqueológicos más importantes del mundo. Pero, además, su look fue otro de los grandes protagonistas del encuentro: una lección de cómo adaptar el estilo royal a un plan de ocio informal sin renunciar al buen gusto.

Looks coordinados y cómodos para un plan otoñal

Ambas optaron por estilismos prácticos y coherentes con las bajas temperaturas de Castilla y León en pleno otoño. La Infanta Elena combinó unos vaqueros rectos con abrigo acolchado azul marino, pañuelo al cuello y sombrero beige, un accesorio que aportaba un toque sofisticado a su conjunto. En los pies, unas zapatillas deportivas grises completaban el look, demostrando que el confort también puede ser elegante.

Por su parte, la Infanta Cristina siguió la misma línea casual, con pantalones vaqueros, anorak marino y zapatillas deportivas en tono verde, ideales para un día de excursión cultural. Sin artificios ni complementos llamativos, ambas mostraron una imagen natural y funcional, muy alejada del protocolo que suele acompañar sus apariciones institucionales.

Moda relajada, complicidad y cercanía

La fotografía difundida por el museo en sus redes sociales refleja un ambiente distendido y cercano. Las infantas posan sonrientes junto al matrimonio Resines, mostrando una actitud relajada que se ha convertido en su mejor carta de presentación en los últimos meses.

El encuentro, además, tiene un valor sentimental añadido: Ana Pérez-Lorente, esposa del actor, mantiene una amistad de décadas con las infantas, nacida durante su etapa escolar en el colegio Santa María del Camino de Madrid. Un vínculo que ha perdurado con los años y que ha reforzado la conexión entre las familias.

Estilo sin artificios y ejemplo de sencillez

La escapada burgalesa de las Infantas Elena y Cristina deja una imagen de sencillez, complicidad y coherencia con su momento vital. Ambas han sabido adaptar su estilo a la ocasión sin perder su esencia, demostrando que, lejos de los focos y los actos oficiales, también son capaces de inspirar con su versión más natural y cercana.

Un plan cultural con sabor familiar que, además de reforzar su unión, nos deja una lección de moda práctica: las zapatillas también pueden ser el mejor aliado para las royals cuando apuestan por la comodidad y el estilo a partes iguales.