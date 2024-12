Quién está detrás de los momentos más «brillantes» del año

A partir de mediados de diciembre llega el turno de empezar a hacer recapitulación del año y de valorar cuáles han sido los momentazos más impactantes de 2024. Entre ellos, por supuesto, nos tenemos que hacer eco de las joyas. Visitas de Estado, premios de cine o, incluso, bodas indias han sido las mejores excusas para sacar a relucir los mayores tesoros que la mente humana puede imaginar. Y, entre todas ellas, hay una mujer que se ha destacado como nadie como la mayor reina de todas las reinas.

El jurado de expertos, compuesto por David Rato, responsable del perfil de Instagram Spanish Royal Jewels; Pablo Milstein, maestro joyero, y Carlos Shaw, tercera generación de la emblemática joyería Shaw, en Sevilla, han valorado cada una de nuestras candidatas y han concluido, por votación, que la reina de este año ha sido, sin lugar a dudas, Máxima de los Países Bajos.

La reina de origen argentino sabe como pocas controlar su joyero y nos ha dado muy buenos momentos en 2024, pero ninguno como el de la visita de Estado de abril, cuando los reyes de España pasaron por los Países Bajos. En la cena de gala, Zorreguieta optó por deslumbrar a propios y extraños con una de sus tiaras más espectaculares, la diadema Stuart. «Máxima es una reina con empaque y no tiene complejos a la hora de vestirse como tal», asegura Milstein. De hecho, la reina optó por lucir la versión completa de la tiara, en la que destaca el impresionante diamante Stuart, una pieza cuya historia comienza en el siglo XVII y que hace de esta pieza una de las más valiosas de las monarquías europeas.

Por su parte, doña Letizia no le fue a la zaga y para esta ocasión optó por una de sus piezas más importantes: la tiara de María Cristina (también conocida como la rusa), realizada en diamantes, perlas y platino. «La reina de España sabe elegir muy bien las joyas que debe de llevar en cada momento, es muy cuidadosa con eso. Desde hace años la esposa de Felipe VI habla a través de sus joyas y complementos mandando sutiles y elegantes mensajes», asegura Carlos Shaw. «No lleva ni más ni menos, lo correcto para cada ocasión». Y, pese a todo, se ha conseguido hacer con la segunda plaza de nuestro ranking con los momentos más «brillantes» de 2024.

El look de la Reina Letizia en la cena de Estado en Holanda. Gtres

Brígida de Gloucester es una mujer muy poco conocida en nuestro país, pero es un personaje fundamental dentro de la corona británica. Siempre al lado de Isabel II, antes, y ahora del rey Carlos III, su presencia se deja sentir no solo por su saber estar, sino también por su joyero, que nada tiene que envidiar al de muchas reinas europeas. En la visita de Estado del emperador de Japón, Naruhito, al Reino Unido en junio de este año, la vimos sacar de su cofre la espectacular tiara de Cartier de inspiración india, una pieza en diamantes, perlas y zafiros creada por la casa francesa en los años veinte del siglo pasado.

De la India ha venido el gran descubrimiento del año. Con Nita Abmani no dejamos de sorprendernos por el espectacular joyero que posee, donde las esmeraldas y los diamantes tienen un espacio muy principal. Lleva por bandera el más es más y es una de las grandes coleccionistas de joyas del mundo. Tanto que incluso llegó a opacar a la novia con sus joyas que cortaban la respiración.

Teodora de Grecia y Matthew Kumar contraen matrimonio en Atenas José Ruiz Europa Press

El top 5 de las joyas más espectaculares que hemos visto en 2024 lo protagoniza otra royal: Teodora de Grecia. La boda reunió a parte de la familia real española, griega y danesa, que lucieron sus mejores galas para una boda que había sido pospuesta varias veces. Pero por fin llegaba el turno de la pequeña del rey Constantino y para la ocasión eligió la emblemática tiara jedive, una de las piezas más icónicas en posesión de los depuestos monarcas helenos, realizada por Cartier en diamantes y que hacía tiempo que no veíamos.

Blunt y Belucci, en duelo

Si bien Carolina de Mónaco no cuenta con un joyero de los de cortar el hipo (aunque le hayamos visto defender como nadie la tiara de los Hanover), lo cierto es que en el Día Nacional de Mónaco de 2024 la vimos lucir un espectacular collar que la ha colocado en un muy digno sexto puesto: «Me gusta mucho cómo ha sabido sacarle provecho a un collar corto con zafiros para un traje en el mismo color», explica Shaw. «Parece que formaba parte del mismo vestido». Lejos del Gotha, la primera celebrity en colarse en nuestro listado es la artista Selena Gómez, que recientemente ha lucido un anillo de compromiso que supera los 200.000 euros aún sin identificar su procedencia, pero lo que la lleva a este ránking a esta artista estadounidense es una preciosa creación de Bulgari. Sobre la alfombra roja de Cannes la pudimos ver con un collar de cisnes en diamante que se calcula costaba más de tres millones y medios de euros.

Carolina de Mónaco junto a los príncipes Charlène y Alberto Gtres

Le sigue otra gran actriz inglesa, esta vez. Emily Blunt, ganadora de un Globo de Oro, también hizo las delicias de los apasionados por las joyas en una de sus numerosas alfombras rojas. La actriz se dejó ver en los Oscars con un original vestido firmado por la maison Schiaparelli que acompañó con varios collares de Tiffany & Co. Estos sumaban más de 100 quilates, una cifra impresionante para una cita tan «prime» como esa. Y si espectacular fue la presencia de Blunt, lo mismo sucedió con la otra gran protagonista de la boda india: la novia. Radhika Merchant tuvo difícil competir con su suegra, pero lo cierto es que también ha conseguido colarse en nuestro ranking gracias al diseño en diamantes y esmeraldas que escogió para su enlace. Todo lo que se puede esperar en una boda de fantasía india es lo que lucía ella sobre el pecho.

elena Gomez (L), Edgar Ramirez (C) and Zoe Saldana attend the premiere of 'Emilia Perez' during the 77th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 18 May 2024. SEBASTIEN NOGIER Agencia EFE

Por último, tenemos a la actriz italiana Monica Bellucci. Acudió a Venecia para la presentación de la nueva película de Beetlejuice (‘Beetlejuice Beetlejuice’) y decidió completar su glamuroso vestido negro de impresionante escote con un no menos espectacular collar de la firma Cartier. Llamaba la atención el precioso juego de colores de esta joya que no pasó inadvertida para nadie. La siempre bella italiana cierra así un listado de joyas, unas con historia y otras creando historia, que han hecho que 2024 haya brillado por derecho propio en nuestro particular «hall of fame» de LA RAZÓN.