Quién es María de Mora, la madame que "unía" a famosas con hombres poderosos

María de Mora reveló en el plató de Deluxe, en 2014, que volvía a padecer cáncer. "Cuando me dijeron que tenía cáncer, mi primera reacción fue decir 'no me lo puedo creer'. Tuve miedo, mucho miedo. Pensé que no iba a poder superarlo. Creí que no iba a tener fuerzas para afrontar un tratamiento tan agresivo como el que atravesé hace 17 años", reveló. Esta semana, la relaciones públicas ha fallecido.

María de Mora saltó a la fama en 2004 al descubrirse que pretendía destapar a famosas actrices y presentadores que, supuestamente, ejercían la prostitución y cuyos nombres figuraban en un listado privado que ella tenía. Se convirtió en un personaje habitual de las cadenas privadas. Evitaba dar nombres, jugaba a la ambigüedad y así evitaba demandas. Pero lo que nunca negó es que era el puente entre las famosas y los hombres poderosos, a quienes ponía en contacto y organizaba cenas por las que pagaban grandes sumas de dinero.

"Jamás les he cobrado a las chicas, porque eso sería un delito. Yo cobraba de mis clientes por presentarles chicas para ir a cenar, pero nunca de ellas. Jamás les dije que tenían que acostarse con nadie", justificaba su trabajo como "madame".

De Mora se convirtió años después en asesora estética. Sus redes son un fiel reflejo de ello donde hablaba de retoques y cirugías de rostros conocidos.

Entre las famosas a las que contactó la empresaria, se encuentra Belén Esteban. La colaboradora televisiva reconoció que la llamó para "presentarme un árabe. Y le dije que no, que estaba en Benidorm y no cenaba con nadie".