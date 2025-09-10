Quiénes son Beéle e Isabella Ladera, en el centro de la polémica por la filtración de su vídeo íntimo

La influencer y modelo venezolana Isabella Ladera ha denunciado públicamente la filtración de un vídeo íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle, describiendo el hecho como una “traición cruel” y una grave violación de su privacidad. Ladera afirma que el material solo estaba en manos de ella y Beéle, y apunta, por descarte, hacia él o su entorno como posible responsable. Sin embargo, el equipo legal del artista ha salido en su defensa asegurando que “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”, destacando que su carrera y prestigio “descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

En su comunicado, la influencer calificó la difusión del vídeo como una forma de violencia digital, especialmente hacia las mujeres, y anunció que emprenderá acciones legales con asesoría jurídica. A pesar del impacto emocional, reafirmó su fortaleza, señaló que no permitirá que este episodio la defina y se comprometió a seguir con sus compromisos profesionales.

Una sonada polémica que ha colocado a sus principales protagonistas en el centro del foco mediático, llevando el nombre de ambos a protagonizar titulares incluso allende las fronteras de su Latinoamérica natal, donde son más populares.

¿Quién es Beéle?

Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, es un joven cantante y compositor colombiano nacido en Barranquilla y criado en Venezuela. Comenzó a escribir canciones desde muy joven, aunque su carrera profesional despegó en 2019 con el sencillo “Loco”, lanzado bajo el sello Hear This Music, alcanzando gran repercusión en varios países. Además, a lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Marc Anthony, Carla Morrison, Jason Derulo, Wisin, Feid, Manuel Turizo y Sebastián Yatra; y lideró las reproducciones en plataformas como Spotify en Colombia.

¿Quién es Isabella Ladera?

En cuanto a Isabella Ladera, se trata de una creadora de contenido venezolana reconocida internacionalmente como influencer y modelo. Su llegada al mundo del deporte, destacando en el tenis y obteniendo una beca para estudiar en Estados Unidos, dio paso a una nueva etapa cuando dejó las canchas y la universidad para dedicarse a la maternidad en 2020, tras el nacimiento de su hija Mía Antonella, fruto de una relación con el también influencer Isander Pérez. Con este cambio de rumbo se consolidó como una voz cercana para miles que seguían su evolución como madre, su lucha contra la depresión posparto y su crecimiento personal.

Desde entonces, Isabella ha construido una sólida presencia en redes sociales, con más de 5 millones de seguidores en TikTok y más de 4 millones en Instagram, donde comparte contenido centrado en la maternidad, estilo de vida, moda y empoderamiento femenino -temas en los que se posiciona entre el 1 % de las creadoras más influyentes a nivel global-.

Además, ha participado en varios videoclips de artistas como Jay Wheeler, Myke Towers, Christian Nodal y Anuel AA. Complementa su carrera con emprendimientos, como el proyecto de bienestar físico RetoIsayDori, y colaboraciones empresariales, como la apertura del salón de belleza Machy Salón x Isabella Ladera Salón en Miami.