El precio del nuevo rostro de Jorge Javier Vázquez: 15.000 euros

La televisión tiene un nuevo acontecimiento en su calendario de sorpresas, y esta vez lleva el nombre de Jorge Javier Vázquez. El presentador catalán reapareció el jueves en el estreno de «Supervivientes: All Stars» con una imagen renovada que difícilmente pasó inadvertida: un rubio platino fulgurante y una remodelación facial que fue dise-ccionada al instante en redes sociales y medios digitales.

La transformación, realizada este verano tras celebrar su 55 cumpleaños en Tailandia, no tardó en generar un festival de comentarios. Memes, análisis estéticos y hasta comparaciones cinéfilas: nadie quiso quedarse fuera del fenómeno. Entre las aportaciones más celebradas, la del influencer Alexsinos, que con humor desgranó la «receta Jorge Javier»: una pizca de George Michael, esencia de José Manuel Parada, tres gramos de Jean-Claude Van Damme, un toque de Ana María Aldón y una cucharada de Abraham Mateo. El mensaje, con tono de guiño cariñoso, se propagó como la pólvora digital.

Jorge Javier Vázquez responde a las críticas por su aspecto Redes sociales

La remodelación facial buscaba atenuar signos de envejecimiento y lograr mayor armonía en los rasgos. Pero no es, desde luego, el primer paso del presentador por quirófano: en 2022 se sometió a una intervención en el cuello y, al año siguiente, a una blefaroplastia para rejuvenecer la mirada.

Las imágenes de su cara ligeramente inflamada han dejado a muchos preguntándose si ha estado más cerca del cirujano que del sol. Al parecer, no es solo una cuestión de ángulo de cámara o filtro de Instagram. Y en contra de lo que se ha escrito de que si bótox o masculinización facial hablando con el doctor Ángel Martín, director médico de la Clínica Menorca, asegura que el presentador podría haberse sometido a un lifting, una cirugía con todas las de la ley, lo que explicaría su notoria hinchazón facial. «La inflamación global es característica de un lifting quirúrgico», explica el doctor Martín. «Este procedimiento no solo elimina las huellas del tiempo, sino que reposiciona todos los componentes faciales, logrando que uno se vea rejuvenecido y listo para la portada de cualquier revista».

El verano parece ser la temporada preferida para estas transformaciones, con un postoperatorio que puede extenderse casi un mes, ¡una eternidad en la televisión! Martín señala que, tras la intervención, se deben portar drenajes linfáticos y utilizar una mentonera de compresión durante varios días. Una pregunta crucial es: ¿cuánto le habrá costado ? El coste varía entre 7.500 y 10.000 euros, dependiendo del tipo de intervención, la técnica utilizada, la experiencia del cirujano y la ubicación de la clínica.

Además de eso, la especulación sobre su cabello rubio platino combinado con su piel con un maquillaje demasiado oscuro ha generado todo un debate en sí mismo. ¿Es un efecto del sol, o hay algo más? Pienso que se tiñó de este color para desviar o llamar la atención al pelo y, en cuanto a su piel, se maquilló con un tono bronceado para tapar secuelas de la cirugía y, de paso verse, más favorecido.

Según Martín, hay indicios de que se ha sometido también a una blefaroplastia, lo que explicaría su golosa colección de gafas de sol, ocultando más que los ojos. «Con esta sencilla cirugía estética se elimina la grasa y el exceso de piel de los párpados, tanto superiores como inferiores. La mirada rejuvenecerá y las bolsas en los ojos se eliminarán para siempre. Esta cirugía puede ser tanto parcial (centrada en los párpados superiores o inferiores, conocidas como blefaroplastia superior o inferior) o blefaroplastia completa, párpados superiores e inferiores, y parece que está en un momento en el que ha disfrutado de dar ese pequeño toque extra a su imagen», añade. El coste sería de 3.000 a 5.500 euros.

Tratamiento estrella

La blefaroplastia, muy popular entre celebridades y ejecutivos que buscan proyectar frescura sin perder naturalidad, se ha consolidado como uno de los tratamientos estrella en el ámbito de la cirugía estética. No solo suaviza los signos visibles del cansancio, también aporta un aire renovado que resulta clave en profesiones donde la imagen es parte del capital personal. De ahí que, cada vez más, se entienda no como un gesto de vanidad, sino como una inversión en autoestima y presencia pública.

El resultado actual confirma una vez más la capacidad de Jorge Javier Vázquez para marcar agenda. Su metamorfosis no se limita a un simple cambio estético: es, en esencia, una declaración de intenciones. Con cada intervención, con cada matiz en su imagen, reescribe las reglas de la exposición mediática y convierte su rostro en un lienzo donde el tiempo, la fama y el deseo de reinventarse dialogan sin miedo.