Rafa Nadal y su "slow life" tras retirarse: "Me gusta recoger a mi hijo del colegio"

NDL PRO-HEALTH por fin ha estrenado su esperadísimo pódcast “Con mucho de…” con la presentadora y periodista Alba Lago como anfitriona. A lo largo de 8 episodios recibirá o visitará a personajes del mundo del deporte, el tejido empresarial, las redes sociales, el fitness o la salud para hablar sobre sus experiencias vitales y profesionales con un fin solidario, que no es otro que conseguir fondos para las distintas iniciativas sociales de la Fundación Cantabria Labs y la Fundación Rafa Nadal.

Y, como no podía ser de otra forma, ha sido el gran extenista manacorí, Rafa Nadal, el que ha estrenado estos pódcasts. Nadal ha repasado su trayectoria, su vida actual al margen de la competición y sus planes de futuro, tanto profesionales como personales, subido a la bicicleta estática de “Con Mucho de…”, pedaleando sin parar.

“Es un poco difícil aún decir cuál es mi día a día, porque no hay. Al final, después de tantos años dedicándome a lo mismo, creo que es un periodo de ir haciendo muchas cosas y también ir entendiendo un poquito qué es lo que realmente me gusta más o me gusta menos”, explica Nadal sobre la situación actual de su día a día tras decir adiós a las pistas de tenis.

Para empezar, ha dejado de despertarse gracias a una alarma, sino que ahora es su hijo quien le saca del sueño cada mañana: “Ahora tengo un niño que me despierta mucho más pronto, sobre las 7:00 a.m.”, confiesa entre risas.

Sus prioridades han cambiado desde que es padre, aunque no tanto su forma de ver la vida, puesto que, tal y como él mismo indica, “siempre me han encantado los niños, pero ahora tengo otro tipo de responsabilidades. Siempre pensé que cuando me retirara del tenis jugaría al golf cuatro días a la semana, porque me encanta, pero en realidad solo juego dos porque también me gusta estar con mi hijo”.

Sigue entrenando y cuidando su alimentación, aunque sin caer en la obsesión ni las dietas muy estrictas, y reitera que lo que más le gusta hacer desde que está alejado de las pistas es “pasar tiempo en casa e ir a buscar al niño al cole”.

Una “slow life” en la que no ha vuelto a tocar una raqueta desde que se apartó de las pistas, aunque no descarta volver a jugar en alguna ocasión, de forma no profesional. Ahora, prefiere practicar deportes que antes tenía vetados por el riesgo de lesión, como el fútbol, y centrarse en actividades más relajadas, como salir a navegar al mar, que le aporta “desconexión, libertad y tranquilidad”. Entre estas nuevas actividades también disfruta ocasionalmente de cocinar, especialmente platos típicos de Mallorca como el arroz y la sopa de pescado.