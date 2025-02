Raquel Bollo encuentra trabajo: vuelve a la primera línea de batalla

La salida de Ana Rosa Quintana de las tardes de Telecinco ha supuesto una auténtica revolución para la cadena. No solo se ha modificado la parrilla por las mañanas para acomodar la vuelta de ‘El programa de Ana Rosa’, acortando horas a Joaquín Prat y su equipo de ‘Vamos a ver’, sino que también ha dejado en caída ‘TardeAR’. ¿Qué sucederá con el programa sin su reina? Esa pregunta se ha hecho muchos, pero desde Mediaset desean probar suerte y cederle el testigo a Frank Blanco y Verónica Dulanto, quienes ejercen de presentadores del espacio. Pero no se conforman solo con mantener los datos de audiencia, sino que se han propuesto hacer mucho más ruido aún y robarle fieles a la competencia. Algo que entienden que solo lograrán si consiguen recuperar parte de la esencia del universo ‘Sálvame’. Lo que pasa no solo por hablar gran parte de la tarde de Rosa Benito, que esta noche se sienta en ‘De viernes’, sino también fichando a Raquel Bollo como nueva colaboradora.

El fenómeno Ana Rosa se desinfla Telecinco

El nuevo ‘TardeAR’ tiene un perfil más rompedor y menos regio que el liderado por Ana Rosa Quintana. Algo que no solo es evidente con su nueva imagen o las temáticas, sino también con las nuevas incorporaciones al elenco de colaboradores. Se habla más de crónica social y realities y menos de actualidad o política. Muchos de sus estrellas continúan entre sus filas, pero se han añadido nuevos rostros como son Ágatha Ruiz de la Prada, de plena actualidad por los deslices en sus declaraciones y por su relación con Patón, así como Paca La Piraña, Mónica Hoyos, Charo Vega o Marta Peñate. Nuevos fichajes al que se le sumará el próximo lunes Raquel Bollo, como así ha desvelado en el final de su intervención telefónica. Y es que hablaba con el equipo sobre su buena amiga, Rosa Benito, a la espera de que se siente a contar claroscuros de su vida íntima.

Raquel Bollo De viernes

Raquel Bollo se sentirá como en casa en el nuevo ‘TardeAR’, pues en él hay otros rostros afines al universo ‘Sálvame’ del que formó parte. Así sucederá con Antonio Montero, Marta López, Carmen Alcayde o José Antonio Canales Rivera, que ocuparon las sillas del extinto programa estrella de Telecinco en la que ella tanto tiempo brilló. Ahora busca hacer lo propio desde su sucesor, como así se ha desvelado como si tal cosa. Era Frank Blanco quien le dejaba caer “a ver si te vemos también pronto, más a menudo”, a lo que ella respondía con una amplia sonrisa desde la comodidad de su casa: “Bueno, pues si a ustedes os apetece de verdad y me queréis tener ahí, el lunes estoy con vosotros”. Sus futuros compañeros han roto en aplausos. Unos más que otros, todo hay que decirlo.