Raquel Mosquera, muy preocupada por su marido: “No sé el motivo de su detención”

Raquel Mosquera era la persona más buscada por la prensa rosa. La viuda de Pedro Carrasco ha estado en muchos debates televisivos en los últimos meses, especialmente ahora que los enemigos de Rocío Carrasco están regresando a los platós de Telecinco. Ella salía en las conversaciones de refilón y guardaba silencio confiando en que su propia bomba no estallase. No puedo controlarlo, pues pronto se conoció que su marido, Isi, había sido detenido en París y permanece a día de hoy en prisión provisional. Lleva ya tres meses como recluso. Concretamente, según se desvela hoy, desde el día 5 de julio.

La peluquera y empresaria se negaba a hablar. A golpe de comunicado prohibía a todos a dar detalles sobre los motivos que han llevado al nigeriano a la cárcel y decía emprender acciones legales contra todo aquel que se atreviese a tratar el tema sin contrastarlo antes con ella. Pero como se negaba a hablar, era imposible. Hasta ahora, que ha recibido una jugosa oferta por parte de ‘De viernes’ para sentarse en el plató a contar su drama personal. “Me han detenido, no te puedo contar ahora. Cuando pueda ya te explico. Te quiero. Cuida mucho a los niños, cuídate mucho. Y ya no he vuelto a saber nada más”, fueron las palabras con las que su marido se despidió antes de estar entre rejas.

Raquel Mosquera y su marido Isi en una imagen de archivo Gtres

Raquel Mosquera lo cuenta todo sobre la detención de Isi

La empresaria se temió lo peor cuando recibió la llamada que le alertaba de la detención por parte de la policía parisina a su marido. En un primer momento pensó que se trataba de un secuestro y que pronto le llamarían de nuevo para pedirle el dinero del rescate. La llamada que recibió fue de su propio marido confirmándole la mala nueva. No la tranquilizó más, pues sabía que se le venía encima un gran obstáculo para su familia. “Estoy preocupada, como es lógico, por la situación”, reconoce, mientras que dice estar “bien, dentro de lo que cabe y de la situación”.

La preocupación de Raquel Mosquera reside, primero, en que su marido está detenido. Después, porque dice que le falta información sobre lo sucedido. Pese a ello, prefirió guardase para ella su calvario y no fue hasta que estalló la noticia, tres meses después de la detención, cuando se lo dijo a su entorno. Tan solo a los más íntimos, como sus padres, sus hermanos, sus hijos y su representante y abogado, Javier. Tres meses guardando el secreto “sola, completamente sola”, en los que hizo tripas corazón y fue a trabajar y mantuvo la compostura en casa para que nadie sospechase.

Una esposa muy preocupada que, sin embargo, no sabe muy bien en qué centro penitenciario está su marido. Y eso que se había asegurado que ella ya habría visitado a su esposo en prisión: “Eso es mentira. Yo no he pisado Francia. Ojalá lo hubiese hecho y ojalá supiese algo más de lo que sé ahora. Que no se inventen cosas”, desmiente. Tampoco sabe el motivo por el que viajó Isi a Francia, pues dice que ella nunca se mete en los negocios de su marido, al igual que él tampoco mete mano en los suyos. Se desentiende por completo, pues dice que estos viajes “por negocios” eran habituales entre Londres, Francia y Nigeria. Qué se traía entre manos, ella dice no saber y no querer saberlo.

“Yo no conozco los motivos de la detención. Yo sé lo que se ha comentado y lo que se ha dicho. Estoy preocupada”, reconoce Raquel Mosquera, que dice haberse enterado de todo por la prensa. Hace referencia a la revelación en ‘No somos nadie’ por Belén Esteban, que afirmaba que el arresto se produjo por un presunto asunto de estupefacientes. Ella dice no saber nada. En la única llamada que tuvo con su marido no le explicó lo ocurrido, de qué se le acusa y a qué se enfrenta. Por el momento no ha ido a verle en prisión, está esperando a que se pongan en contacto con ella las autoridades para informarla. Sigue esperando el correo electrónico.