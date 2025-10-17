Raquel Mosquera rompe su silencio en su momento más complicado

Si hace unos días Raquel Mosquera declaraba públicamente que “﻿en estos momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentarios”, hoy se desdice a sí misma y se rompe ese silencio que pregonaba acudiendo al programa “De viernes”.

Los que sabemos el verdadero motivo, importante y peligroso, por el que su marido Isi está encarcelado, nos cuestionamos si la peluquera contará la verdad de lo ocurrido o se limitará a lanzar balones fuera en sus respuestas a todo lo relacionado con la pérdida de libertad de su pareja. Poderoso caballero es don Dinero para que rompa su promesa de mantenerse callada evitando entrevistas gratis con reporteros de calle y eludiendo las llamadas de periodistas amigos.

Raquel Mosquera y su marido Isi en una imagen de archivo Gtres

Dicen que el cheque que cobrará por su intervención de esta noche es muy cuantioso y que el dinero le vendrá muy bien para pagar algunas deudas. En este sentido, imagina os que en el plató aclarará si es cierto que está endeudada con algunos deudas sus proveedores. El tertuliano Saúl Ortiz cifra esa deuda en más de quinientos mil euros.

Evidentemente, Raquel vive una de las etapas más difíciles de su vida con su marido encarcelado, su negocio de peluquería y estética en apuros y sus deudas, su estado emocional pasa por momentos muy bajos.

Una de sus clientas, que la conoce muy bien, asegura que “la vemos apesadumbrada y triste. Ya no exhibe su alegría de siempre. Es una mujer muy sensible y le afecta todo en demasía. Es una pena que esté así”.En estos momentos tan duros, La ciudad de Pedro Carrasco encuentra en su familia, sobre todo en sus hijos, y sus amigos el apoyo necesario para llevar lo mejor posible tanto desafuero.