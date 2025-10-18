Raquel Mosquera se enfrenta, indignada, a los que anuncian su ruina económica

En las últimas semanas distintos tas fuentes han anunciado en medios de comunicación la ruina económica de Raquel Mosquera, incluso el periodista Saúl Ortiz manifestó en el programa "Fiesta" que la deuda de la peluquera con sus proveedores asciende a más de quinientos mil euros. Se dejaba entrever que su negocio tenía pérdidas importantes y que podría estar a punto de cerrarlo.

Anoche, Raquel salió contundentemente al paso de todas esas informaciones desde el plató de "¡De viernes!", se la veía muy enfadada y con ganas de aclarar una situación que se vaticinaba desastrosa.

"Todo lo que se está contando es mentira, no solamente no estoy arruinada sino que voy a ampliar mi negocio. Lo que dicen de las deudas es falso".

Raquel Mosquera De viernes

Su negocio, dedicado a la peluquería y la estética, se encuentra ubicado en el centro comercial Burgocentro de Las Rozas. Lleva décadas luchando para sacarlo adelante y cuenta con un buen número de clientas.

Carrasco marcó su época más feliz

Al principio, quien fuera su primer marido, el fallecido Pedro Carrasco, fue quien más la animó a lanzarse como empresaria. Recuerdo que el exboxeador iba muchas mañanas al centro para recoger a su esposa y comer juntos en un bar llamado "El Jamoncito", situado en el mismo Burgocentro. Eran tiempos felices, y la muerte de Carrasco supuso un durísimo golpe emocional para su esposa.

Hoy vive otro momento dramático con el encarcelamiento en Francia de su marido Isi. Como hemos publicado, ella asegura que no conoce los motivos de su entrada en prisión. Dentro de poco se desplazará a Paris con un abogado francés para enterarse de una vez por todas de la situación real de Isi. Preocupada e indecisa, mantiene que no sabe el porqué de su detención. Esperemos que no sea por lo que Belén Esteban dejó entrever en un plató, relacionando al nigeriano con un delicado tema relacionado con estupefacientes.