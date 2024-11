La reacción de Isabel Pantoja al nacimiento de Alma, la hija de Anabel, al descubierto: todos los detalles

Horas después de la demoledora entrevista de Isa Pantoja en "¡De Viernes!" llegó al mundo la pequeña Alma, la hija de Anabel. El 23 de noviembre nació la nueva integrante del clan Pantoja y toda la familia se ha volcado con la bebé públicamente con numerosos mensajes de amor y cariño hacia la influencer y David, su pareja, en estos momentos de amor y de felicidad.

Alma nació en Canarias, muy lejos de casi toda la familia Pantoja. Acompañada por su novio y su madre Merchi, la influencer dio la bienvenida a su hija rodeada de su núcleo duro. Irene Rosales, Kiko Rivera, Isa Pantoja, Asraf Beno e incluso Omar Sánchez, exmarido de Anabel, han sido algunos de los tantos allegados que han felicitado públicamente a la sobrina de la tonadillera por la llegada de la bebé.

Anabel Pantoja IG

Una de las reacciones que más interés ha suscitado en las últimas horas era la de Isabel Pantoja al nacimiento de la pequeña. Ahora, Antonio Rossi, ha sido el encargado de desvelar cómo ha vivido la artista la llegada al mundo de Alma en "Vamos a ver".

Según ha revelado el periodista, la tonadillera felicitó a su sobrina e incluso hizo una videollamada con ella. Isabel Pantoja ha querido estar presente con Anabel de alguna forma en este momento tan importante para toda la familia y no ha dudado en interesarse por la bebé, a diferencia que el nuevo embarazo de su hija Isa, con la que no mantiene relación y a la que no ha felicitado por la noticia.

Isa Pantoja relata el episodio más duro de su vida en televisión

Horas antes, Isa Pantoja concedió su entrevista más complicada hasta la fecha en Telecinco y relató, entre lágrimas, el episodio familiar más duro de su vida: cuando su madre le cortó el pelo con unas tijeras tras un tenso enfrentamiento y le amenazó con devolverla a Perú. Todo el plató acabó llorando con la joven y las redes sentenciaron a la tonadillera por su actuación.

Isa Pantoja en 'De Viernes' Mediaset

Otra vez más, Isabel Pantoja ha hecho oídos sordos a las declaraciones de su hija, ajena a cualquier cuestión relacionada con ella y Kiko Rivera, con el que tampoco tiene relación.