Ruth Jiménez, ex de Risto Mejide, toma una importante decisión para mejorar la relación del presentador con su hijo

Risto Mejide ha estado en boca de todos en infinidad de ocasiones por sus líos amorosos. Aunque él trata de ser discreto en cuando a sus romances, lo cierto es que no siempre lo ha tenido fácil y en alguna que otra ocasión suelta píldoras sobre su situación sentimental. También sobre su faceta como padre. Pero suelen ser más sus parejas quienes rompan su silencio para dar jugosos titulares, como así ha sucedido ahora con la madre de su primer hijo, Ruth Jiménez.

La periodista siempre ha querido mantener las cuestiones de su vida privada en un segundo plano de cara a la galería. Desea que el público la siga tan solo por sus proyectos profesionales y no tanto por el romance que mantuvo con el polémico publicista reconvertido en presentador de éxito. Mantuvieron un sonado romance de tres años entre 2011 y 2014, fruto del cual nació el primogénito del que fuese azote de las promesas musicales de ‘Operación Triunfo’. Ahora, la ex de Risto habla como nunca sobre su hijo Julio, así como de su relación actual con su expareja y también con su homóloga, Laura Escanes, madre de la otra hija del controvertido comunicador.

Ruth Jiménez habla como nunca en una sincera entrevista

La periodista tiene numerosos proyectos y negocios entre manos, como un restaurante japonés en Barcelona. Pero la popularidad se la debe primero a su papel como presentadora de programas o eventos, uniendo su camino profesional a Mercedes Milá, Albert Rivera o Gabriel Rufián en algunas de sus aventuras televisivas. Pero también se ganó a pulso tener un hueco destacado en la crónica social y el papel cuché por su sonado romance con Risto Mejide. Uno que duró tan solo tres años, aunque dio sus frutos con la llegada de su primer hijo, el pequeño Julio, encantado ahora de ser el hermano mayor de Roma, hija de Laura Escanes.

Ruth Jiménez y Risto Mejide en una imagen de archivo Gtres

Pero Ruth Jiménez ha querido abrirse como nunca y hablar sobre detalles de su vida privada con la revista ‘Lecturas’. A esta le confiesa que ha decidido abandonar Barcelona para instalarse ahora en Madrid. En la capital iniciará una nueva vida. Una determinación en la que ha sido crucial el propio Risto Mejide, pues aquí vive él y entiende que es lo más recomendable su traslado para que su hijo, que ya tiene 15 años, pueda disfrutar de tiempo de calidad con su padre. “¿Qué no haría una madre por su hijo?”, se pregunta ella misma en su entrevista, para contextualizar el decisivo paso que acaba de dar con su mudanza.

“Estaría bien que continúe con sus estudios de Bachillerato en Madrid. Es donde tiene a su padre y a su hermana, a la que adora. Creo que es el mejor regalo que puedo hacerle a mi hijo”, reconoce Ruth Jiménez a la citada revista. Pero no solo su hijo tiene contacto con su hermana pequeña, sino también ella misma con la otra ex de Risto Mejide, Laura Escanes: “Tenemos una relación correcta, no diaria, pero buena”. Deja claro que no hay problema alguno entre ellas y que “siempre está abierta” la puerta de su casa para cuando lo desee.

Ruth Jiménez valora además cómo es Risto Mejide como padre: “Es fantástico, aunque es inevitable que el hecho de vivir lejos… La distancia es la distancia”. Algo que ya se habría solucionado con su mudanza de Barcelona a Madrid, para que su hijo pueda estar más cerca de su padre y su hermana pequeña. También para estudiar, pues aún está en Bachillerato. Un orgullo para la madre, que presume de lo inteligente que es su vástago: “Ha heredado de su padre que es un crack en matemáticas”, aunque en su caso no le llama la publicidad tanto como lo hace la carrera de Física. Aún le queda unos años para tomar tan importante decisión.