Rosario Mohedano vuelve a la carga y acusa a Rocío Carrasco de mentir

El enfrentamiento entre Rocío Carrasco y parte de su familia mediática no tiene pinta de solucionarse pronto, y en el último año un nuevo nombre se ha sumado al de personas non gratas en su vida. Se trata de Rosario Mohedano, su prima, una de las pocas con las que seguía en contacto. Sin embargo, tras la emisión de su serie documental, su relación se dinamitó y a día de hoy es inexistente.

Las tensiones actuales han resucitado fantasmas y polémicas del pasado, como la supuesta negativa de Rocío Carrasco a que Rosario Mohedano actuara en una gala en homenaje a su madre, Rocío Jurado. Sobre este asunto existen dos versiones. La cantante asegura que su prima le ofreció un papel en el concierto, pero que fue ella quien lo rechazó porque no sentía que estuviera a la altura.

Sin embargo, Carrasco ha mantenido en sus últimas intervenciones mediáticas que nunca ofreció a Rosario Mohedano cantar en esa gala, desmintiendo así la primera versión ofrecida por Mohedano.

Ahora, la hija de Rosa Benito se ha valido de sus redes sociales para compartir una recopilación de vídeos de hemeroteca en los que algunos periodistas, como Jesús Manuel Ruiz o Saúl Ortiz, aseguran que la propia Rocío Carrasco les confirmó que sí ofreció a Rosario Mohedano actuar en la gala. De ser cierto, ella desdeciría la versión que años más tarde ha compartido en diferentes medios.

"Lo que está claro es que cierto tipo de prensa rechaza la verdad y defenderá la mentira que le convenga en su momento. ¿Quieren cambiar la historia? Pues que primero borren hemerotecas… Esto fue en enero de 2018", dice Rosario Mohedano junto al vídeo publicado en su cuenta de X, antes Twitter.

Unas declaraciones que alejan todavía más la posibilidad de una reconciliación con su prima, quien, segura, es la que no quiere tener relación con ella. “Es que ella no quiere. Eso es lo más importante. Ella ya no quiere tener contacto con nosotros, entonces ¿para qué vamos a seguir? Yo tengo mucha vida, tengo muchas cosas que hacer a lo largo del día, y entonces, bueno, estoy con la gente que quiere que esté", señaló ante las cámaras de "Europa Press".

Aun así, mantiene que le desea lo mejor a ella y a su marido, Fidel Albiac, que volverán a casarse por la Iglesia para celebrar sus 25 años juntos: "Yo estuve en una boda muy bonita después de muchísimos años de relación, y bueno, que hagan lo que ellos quieran, lo que les haga felices. A todos los míos les deseo siempre muchísima felicidad. Lo que quiero es que sean felices, claro".