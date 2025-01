Rosario Mohedano da la última hora sobre su hijo con Antonio Tejado tras ser operado: "Nueva realidad"

Ya ha pasado una semana desde que el hijo de Rosario Mohedano y Antonio Tejado, Antonio, de 17 años, tuvo que ser operado por segunda vez tras fracturarse la tibia y el peroné mientras practicaba su deporte favorito.

“Lleváis muchos meses preguntando qué es lo que ha ocurrido para que estemos en esta situación. Pues mi hijo es muy echado para adelante, muy valiente, y le encanta hacer ejercicios aéreos y acrobacias. Se fue a un centro especializado en eso y tuvo un accidente bastante gordo”, explicó la propia Rosario Mohedano en sus redes sociales.

El chico pasó ingresado en el hospital casi una semana, pero la operación salió bien y en este momento se encuentra recuperándose en casa, con la ayuda y apoyo incansable de Rosario Mohedano. “Hay que tener mucha paciencia y ser enfermera aparte de madre”, dice mientras le acompaña en su proceso de rehabilitación.

Tan pendiente está de su hijo que la cantante ha desatendido estos días sus redes sociales, plataformas en las que normalmente está muy activa. Ante la preocupación que ha podido suscitar entre sus seguidores, Rosario Mohedano ha reaparecido para dar la última hora sobre su hijo, y por fortuna tiene buenas noticias.

“Me paso por aquí para deciros que todo va bien, adaptándome a la nueva realidad. No tengo tiempo ni de mirarme”, ha explicado la artista, añadiendo que “sé que me mandáis muchos besos y mensajes preguntándome, así que quiero que sepáis que está todo bien”.

Unas palabras tranquilizadoras que dan a entender que su hijo se está recuperando y evolucionando según lo previsto, pese a las delicadas operaciones a las que se sometió en su pierna izquierda.

“Mi hijo sabe todo”

El próximo mes de febrero se cumplirá un año desde que Antonio Tejado fue detenido, acusado de participar en el violento asalto a la casa de su tía, María del Monte, en agosto de 2023.

Inevitablemente, el foco se dirigió también hacia Rosario Mohedano, su expareja y madre de uno de sus hijos, el mayor, bautizado con su mismo nombre. Ella solo rompió su silencio para proteger al menor y dejar claro que él está al tanto de todo lo que rodea a su padre: "Que nadie se confunda. No me gustaría que nadie se confundiera. Mi (hijo) mayor sabe la verdad de todo, y no quiero que esta gente que quiere hacer daño aproveche que yo comparta un momento con mi (hijo) mayor para decirme tonterías. No lo voy a permitir, porque mi marido actual no se lo merece tampoco".