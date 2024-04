Rocío Carrasco no tira la toalla en un nuevo cumpleaños alejada de sus hijos

Rocío Carrasco está de celebración, y no por una o dos ocasiones especiales, ¡sino por tres! Primero, este lunes 29 de abril alcanzó los 47 años, una fecha muy especial que aprovechó para lanzar rodeada de sus amigos y demás seres queridos su primera línea de productos para el cuidado de la piel. Además, tiene pensado volver a pasar por el altar con Fidel Albiac próximamente, en esta ocasión para sellar su amor mediante una ceremonia religiosa.

Lo que no va a celebrar Rocío Carrasco es el Día de la Madre de este domingo. La heredera universal de la Jurado sigue distanciada de sus dos hijos, y no parece que una reconciliación vaya a producirse a corto, medio o largo plazo. "Ya sabes que de eso no hablo", dice amablemente al reportero de "Europa Press" que le pregunta si Rocío y David Flores la han felicitado por su cumpleaños.

Aun así, Carrasco se muestra fuerte y asegura que nunca tirará la toalla, ni en esta ni en las otras luchas de su vida. "Se lava, pero no se tira", apunta al tiempo que recalca: "Yo estoy muy bien".

Rocío Carrasco y Rocío Flores en una imagen de archivo EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO

De hecho, suscribe las palabras del reportero y pide a la Virgen quedarse como está, como muestra del buen momento que atraviesa y en el que quiere mantener: "Que siga trabajando y que siga haciendo cosas. Que me diviertan y cosas que puedan beneficiar a los demás. Y ya está".

Sobre su nueva boda con Fidel Albiac, Rocío Carrasco confirma que volverá a vestirse de blanco, aunque se muestra reacia a compartir más detalles sobre las nupcias, que muy previsiblemente se verán publicados en una revista previo pago de una jugosa cantidad: "Todavía no sé cuándo ni dónde me caso, pero con que sea la mitad de la primera en el sentido de lo bien que lo pasamos, de estupendo, me conformo".

Fidel Albiac y Rocío Carrasco Gtres

De nuevo, será una boda ante la que la opinión pública no podrá evitar fijarse en las ausencias, que en esta ocasión serán mayores. Junto a Carrasco no estarán, previsiblemente, ninguno de sus hijos; pero tampoco su prima Rosario Mohedano, que sí acudió la primera.

Su relación también se ha estropeado en los últimos años, un distanciamiento del que la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano culpa a su prima. "Es que ella no quiere. Eso es lo más importante. Ella ya no quiere tener contacto con nosotros, entonces ¿para qué vamos a seguir? Yo tengo mucha vida, tengo muchas cosas que hacer a lo largo del día, y entonces, bueno, estoy con la gente que quiere que esté", manifestó recientemente la cantante.