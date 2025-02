Los sábados de Lomana: La verdadera manada estaba en Podemos

Esta semana ha sido muy dulce para mí. Presenté mi nuevo y cuarto libro, esta vez autobiográfico, en el Club Monteverdi. Los ponentes que lo presentaban eran el gran escritor y humanista Juan Manuel de Prada, Alaska y Cristina López Schlichting, cada uno muy diferente del otro, haciéndonos pasar un rato precioso. De Prada nos dio un lección magistral de literatura y belleza que me hizo sentir como un personaje de Marcel Proust en «En busca del tiempo perdido». Cristina, que es mi jefa en Cope, estuvo brillante y divertida. Alaska, mi querida amiga, me emocionó también recordando viejos tiempos de la Movida, cuando me conoció en Madrid, y diciendo: «Carmen, tú eres Madrid. Esta es tu ciudad, aunque cuando llegaste no te gustase. Ahora estás completamente homologada y eres típico personaje de la actual movida».

Me sentí querida, rodeada de mis amigos y algunos compañeros de trabajo. Era una muestra de diferentes estamentos sociales, todos muy interesantes y sin postureos ni tonterías. Se respiraba cariño y normalidad. Me acompañó nuestra presidenta de la Comunidad, Isabel Ayuso, que, como siempre, estuvo amable y cariñosa con todos. Tuvo gran paciencia y parecía divertida, digo lo de la paciencia, porque todos le daban consejos de lo que debía o no debía hacer.

Presentación del libro de Carmen Lomana @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Quise hacer un homenaje a Valencia, al sufrimiento que han pasado con la Dana, e invité a la familia Torres de Pascual con sus maravillosos cuatro hijos. Lucía, de diez años, entonó una canción emocionante dedicada a Valencia y al dolor por los que se fueron. En resumen, una tarde noche difícil de olvidar. Yo firmé libros sin parar, lo que me impidió poder disfrutar del cóctel y de mis amigos.

Después de un relato para mí tan agradable, paso a hablar de Monedero, otro supuesto baboso denunciado por abusos sexuales. Las víctimas se lo comunicaron a Irene Montero y Pablo Iglesias, pero miraron para otro lado. También la Complutense recibió denuncia de una alumna por acoso sexual que se está investigando.

Esta gente, que llegaron atribuyéndose una autoridad moral e invistiéndose de adalides de la lucha feminista y el «Me Too», han formado su propia «manada». Iglesias diciendo que azotaría a Mariló Montero hasta hacerla sangrar. El pánfilo de Iñigo Errejón, que tanto defendía el «Yo te creo hermana», ahora le han dado de su propia medicina. Para terminar el triunvirato aparece el gafitas politólogo que daba lecciones de moral y compromiso social, debía tener una mano muy larga conocida por todos sin respeto ninguno por las mujeres. Se está desmontando de qué calidad moral estaba formado Podemos. Los que llegaron al Congreso montando el numerito con un pobre bebé, riéndose de todo lo establecido. Pienso que esta «manada» ha violado a nuestro Congreso sentándose ahí y diciendo su emblemática consigna «Hermana, yo te creo». Y yo añado: «Siempre que seas sumisa y no hables de lo que se cuece en el partido». Que pasen un feliz fin de semana.