La verdadera razón por la que Fran Rivera plantó a su hermano Cayetano en su despedida

La relación entre los hijos de la desaparecida Carmina Ordóñez ha hecho agua durante mucho tiempo. Los tres hermanos han estado distanciados por diversos motivos, aunque siempre han tratado de remar a favor y buscar puntos de inflexión para encauzar el buen camino. Aunque llevaban un tiempo alejados, con contacto tenso y declaraciones públicas incómodas que no mejoraban el buen ambiente, parece que Francisco Rivera y Cayetano han retomado la relación. Y eso que le ha vuelto a dar plantón en público.

Cayetano Rivera vivía una tarde importante este domingo en la Real Maestranza de Sevilla, mientras la Feria de Abril entona sus últimas sevillanas. El diestro había elegido con mimo el día en el que quería despedirse de los ruedos, tras 20 años dedicados al toro. Iba a estar rodeado de sus hermanos, al menos sí de Kiko Rivera y Fran, pues con Julián Contreras no hay trato. Tan solo el hijo de Isabel Pantoja estuvo en el callejón.

Decimoquinta corrida de abono de la Maestranza de Sevilla Europa Press

La comentada ausencia de Fran Rivera y el motivo de peso

Francisco Rivera recibió la invitación de estar presente en la despedida de su hermano. Es más, Cayetano le reservó un destacadísimo hueco en el callejón, para estar a su lado antes de pisar el albero. Pero no pudo estar. El torero que se disponía a tener su última tarde de gloria se declaraba poco antes “feliz y triste, las dos cosas, como es normal en una despedida”, les decía a las cámaras de ‘Europa Press’.

No hacía alusión a la ausencia de su hermano Fran, aunque era notoria. Incluso su hija, Tana Rivera, acompañada de su novio Manuel Vega, no quiso perderse la cita. Es por eso que fuese muy sonado el hueco que dejó. Sobre todo, porque no se ofreció un motivo que excusase su ausencia, lo que dio pie a que desde algunos medios se sentenciase que había rechazado la invitación. Lo ponían además como prueba de que su relación fraternal se encontraba aún en un momento delicado.

Cayetano Rivera se despide de los ruedos entre lágrimas Europa Press

Desde ‘Look’ tiene una buena excusa para Fran Rivera. Solo Kiko estaba al lado de Cayetano Rivera en el callejón de la Maestranza de Sevilla en su gran despedida. Hay un motivo de peso y es de salud. El marido de Lourdes Montes, que acaba de convertirse en padre por cuarta vez, no se encontraba en condiciones para tan importante acontecimiento mediático, social y familiar. Una bronquitis le impedía salir de la cama, tal y como informan desde el citado medio. Le hacía ilusión estar presente, pero finalmente no encontró las fuerzas.

Sí que se encontraba bien el pasado jueves 8 de mayo, cuando se encontraba de fiesta con José Luis López ‘El Turronero’. El empresario tiene por costumbre hacer una fiesta en la Feria de Abril, ya es tradición, aunque cualquier excusa es buena para convocar a una horda de famosos dispuestos a pasárselo en grande. Esta es la última vez que se pudo ver a Francisco Rivera en público, tres días antes de la despedida de los ruedos de Cayetano.