María ‘La Jerezana’ confiesa la enfermedad que padece y que le cambió la vida

María ‘La Jerezana’ ha entrado de lleno al clan Campos, tras conquistar a José María Almoguera en ‘GH Dúo’. Están de lo más enamorados y así lo presumen en los platós de televisión, donde ya se codean incluso en familia. De hecho, ya van adentrándola en los conflictos del clan y ha tenido que valorar cómo es Terelu Campos en la intimidad o qué opina sobre que Paola Olmedo, la exmujer de su novio, trabaje ahora junto a él. Se empieza a cocer una nueva trama en Telecinco, aunque ella ya era conocida por la audiencia.

María dio el salto a la fama siendo concursante de ‘Gran Hermano 12 + 1’. Protagonizó una intensa historia de amor con Hugo Pierna que triunfó, pues perduró durante doce años. Pero no se le sumó ninguno más y desde entonces se declararon la guerra y no parecen tener buen recuerdo de lo vivido. Así llegó ella al ‘Dúo’ con el corazón en recomposición, encontrando al hijo de Carmen Borrego. Pero aún sigue hablando de su ex, como así ha hecho ahora en el programa ‘En las mejores familias’.

María confiesa su problema de salud, motivo de su ruptura

La novia de José María Almoguera se ha sentido cómoda como para tratar temas muy íntimos. Se abre en canal al confesar cómo su salud le ha jugado muchas malas pasadas, tanto física como especialmente a nivel psicológico. Ha batallado contra sus propios infiernos y esto finalmente hizo mella en su relación de 12 años con Hugo. Al final se armó de valor y tomó la difícil decisión de dar por finalizada su historia de amor, al sentir que “ya no había nada”. Ahí dio el paso, pero no terminaron sus problemas. Siguió arrastrándolos.

Hugo Pierna y María 'La Jerezana' GH

“Me costó y lo pasé muy mal. Con la ansiedad, la depresión y demás me dio, que nadie lo sabe, un brote hormonal y todavía estoy tomando un tratamiento dermatológico”, desvela María al citado programa en una entrevista a corazón abierto. La separación supuso un antes y un después en su vida, donde pasó de sufrir ansiedad y depresión a combatirla ahora junto a la incertidumbre que da la soledad tras tantos años en pareja: “Tomé la decisión y dije que se había acabado. Yo creo que él en el fondo sabía que nuestra relación no iba bien, pero fue decisión mía. Ni él merecía que estuviera con él sin estar enamorada, ni ilusionada, ni bien, pero yo tampoco me merecía estar así”, reconoce.

“Al final yo lo hice y le deseo lo mejor del mundo y nada más. No sé si él me desearía lo mismo, pero yo a él le deseo gloria bendita, porque parece ser que es más fácil criticar. Pero bueno, es más bonito hablar bien de las personas. Además, que él ha rehecho su vida”, zanja María ‘La Jerezana’ la cuestión sobre Hugo Pierna. Un hombre con el que ha vivido más de una década, una relación intensísima que nació al calor de los focos de la casa de Guadalix, al igual que con José María Almoguera. No obstante, él denunció tras saltar a ‘GH Dúo’ que ella buscaba fama y que por eso su relación se fue al traste, en su intento desesperado por salir en televisión.