Escassi se confiesa en "Supervivientes 2025": "Con Lara metí la pata hasta el fondo"

Álvaro Muñoz Escassi ha aparcado su imagen de seductor empedernido para dejar paso a una versión más vulnerable -y sorprendentemente emocional- en Supervivientes 2025. En plena charla con Carmen Alcayde, el jinete ha hecho un repaso sentimental que ha tenido como protagonista a una de sus exparejas más mediáticas: Lara Dibildos.

La conversación arrancó de forma distendida, con Alcayde en modo periodista, decidida a tirar del hilo de la fama de galán que persigue a Escassi desde hace décadas. Lo que nadie esperaba era la confesión que terminaría emergiendo sobre su relación con la madre de su hijo. "Lo pasé muy mal, me sentí como una mierda", soltó de golpe el concursante, refiriéndose a un episodio oscuro de su historia con Dibildos. "Fue de esos momentos en los que no quieres salir de casa, te odias por haber fallado. Ella no se lo merecía".

Perseguido por el arrepentimiento

Aunque no dio detalles sobre el "fallo" en cuestión, Escassi dejó claro que el arrepentimiento le persiguió durante mucho tiempo. Afortunadamente, Lara le perdonó, lo que les ha permitido mantener hoy una relación de amistad sólida, casi modélica en el universo de las exparejas mediáticas.

Lara Dibildos LR

Pero las confesiones no terminaron ahí. Escassi también habló de su primer amor -"No me hizo ni caso", confesó, sin entrar en nombres- y se sinceró sobre la posibilidad de haber sido víctima de infidelidades: "Supongo que sí". Nada de drama, ni rencores. "Eso también forma parte de la vida", añadió.

Cuando tocó hablar del presente, Escassi no escatimó elogios para Sheila Casas, su actual pareja. "Es la mujer perfecta para disfrutar de la vida", dijo, aunque sin dejarse atrapar por etiquetas o planes de futuro. ¿Hay boda a la vista? Carmen intentó sonsacarle, pero él prefirió guardar el misterio: "Eso no se puede contar, por si acaso alguien ve el programa".

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Instagram

Para cerrar, una reflexión que resume su nueva filosofía amorosa: "Yo creo en el amor, pero mientras dure. Que sea al cien por cien y bonito. Y cuando no, se acaba".

Puede que el Escassi de antes viviera entre titulares de romances y polémicas, pero el de ahora parece más dispuesto a hablar de lo que duele… y de lo que importa.