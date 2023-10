Carmen Borrego, tajante sobre el futuro de Gustavo en la familia Campos: “Que quede claro”

Incluso antes de que María Teresa Campos perdiera la vida, la lealtad de Gustavo Guillermo, el que fuera su chófer y “el hijo que nunca tuvo”, se puso en entredicho y algunas voces lo acusaron de haber traicionado a la presentadora y a su familia. Los rumores le distanciaron de las hijas de la periodista y no han cesado tras su muerte, pero Carmen Borrego acaba de dejar claro en “Vamos a ver”, el nuevo programa matinal de Telecinco, que pase lo que pase él siempre formará parte de sus vidas.

“Quiero que quede claro que va a seguir en nuestras vidas. Así lo hubiera querido mi madre y así lo queremos mi hermana Terelu y yo”, ha señalado muy tajante la tertuliana, a tenor de las últimas informaciones que implican a Gustavo Guillermo.

Según José Antonio Avilés, el exchófer envió un mensaje a Edmundo Arrocet para pedirle perdón por haber hablado mal de él tras su ruptura con María Teresa Campos, una supuesta comunicación que arroja de nuevo la sombra de la traición sobre él pero que Carmen Borrego no se cree.

“A mí Gustavo me ha contado cosas que hacen que no me crea que le haya enviado ese mensaje. Más allá de eso, yo no tengo nada que decir de los mensajes que Gustavo considere o no oportuno enviar”, asegura Borrego, que insiste en que el exchófer de su madre siempre será bien recibido en la familia Campos.

“Gustavo es parte de la vida de mi madre y de la nuestra, y estoy segura de que nunca va a decir nada malo de nosotras. Con él no tenemos solo una relación profesional, tenemos una relación sentimental de cariño y amor”, recalca Carmen.

Unas palabras que Gustavo, ajeno a las polémicas que le rodean, suscribe desde la casa de “Gran Hermano VIP”. El concursante del reality show sorprendió hace poco con unas bonitas palabras que dedicó a Terelu Campos: “Es sin lugar a dudas una gran madre y dice mucho de ella el hecho de que se lleve bien con Alejandro Rubio, el padre de su hija. Es generosa hasta decir basta. Es una mujer en la que se puede confiar plenamente. Me ha ayudado mucho”.