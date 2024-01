Shannen Doherty revela por qué la echaron de "Sensación de vivir"

Fue la serie que la lanzó al estrellato internacional. Daba vida a Brenda Walsh, la adolescente inocente del grupo y eterna novia de Dylan, en "Sensación de vivir". A sus 52 años, Shannen Doherty puede enorgullecerse de haber protagonizado un centenar de películas tras el éxito alcanzado en los 90.

Una trayectoria que sin embargo no fue fácil. Siempre ha llevado la carga de ser una persona con un carácter "difícil", hasta el punto de que fue despedida de la serie televisiva. Ahora ha confirmado los verdaderos motivos de aquel despido, tras cuatro años de emisión.

Aprovechando su participación en el podcast Let's Be Clear With Shannon Doherty de uno de sus compañeros de reparto en la serie, Jason Priestley -Brandon Walsh, en la dicción-, para hablar de los motivos que estuvieron detrás de su despido. A pesar de ser uno de los personajes más queridos por el público, en el rodaje las cosas eran distintas. La actriz no pasaba por un buen momento personal que acabó afectando a su trabajo. En aquellos años, Doherty estaba casada con Ashley Hamilton, un matrimonio que la artista califica de "horrible". Una relación que acabó a los seis meses de contraer matrimonio y que acabó afectando a su trabajo. "Fue mi responsabilidad, pero habría deseado que alguien me hubiese sentado y me hubiese dicho: 'Escucha, al final va a pasar esto; te van a despedir y ninguno va a aguantarte esto más' o que 'entendemos que tengas problemas en tu vida personal, pero no puede traspasar al trabajo, tienes que espabilar'".

Además, ha confesado que su marido tenía un serio problemas con las drogas y la hizo sufrir "violencia doméstica". Su hermano en la serie afirma que debería haber compartido más de su situación para evitar el despido ya que la serie se centraba en sus dos personajes, y su salida dejó muchas incógnitas.

"Debería haber espabilado en mi vida personal. Debería haber salido de esa relación. Me afectó la fama, las salidas nocturnas, que no importase mi edad. Caí en esa trampa", insiste la actriz. "No echo la culpa a nadie, fue mi responsabilidad", revela la actriz.