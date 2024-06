Sofía Cristo abre las puertas al amor: una “nueva ilusión” llega a su vida

Sofía Cristo está atravesando un mal momento familiar, pero en el trabajo la vida le sonríe y, aunque se lo tenía muy callado, también en el terreno amoroso parece haber encontrado la fortuna. Mientras libra su batalla mediática contra su hermano, Ángel Cristo, y trata de proteger a su madre, Bárbara Rey, lo cierto es que ella también lucha contra sus propios demonios internos. Lo hace con la ayuda de profesionales psicólogos y psiquiatras que le están facilitando encontrar paz en tiempos convulsos. Pero en esta tarea parece que ha entrado en juego también otra persona, que con su mera presencia consigue que a la Dj se le dibuje una sonrisa en el rostro. Alguien a quien ya considera “una nueva ilusión”.

Sofía Cristo y Gema López Espejo Público

Este viernes, Sofía Cristo ha tenido una oportunidad de oro para desmentir los rumores de que habría iniciado un nuevo romance. Pero no lo ha hecho. En su paso por ‘Espejo Público’, se ha enfrentado a la información que llevaba Gema López sobre que estaría iniciando una relación con una persona a la que trata de “proteger”, pues es anónima y tan “solo los íntimos” han llegado a conocer. Con la pelota sobre su tejado, la hija de la vedette ha escuchado cada detalle con la sonrisa en los labios y actitud tímida: “Sois un cuadro todos”, ha sentenciado al verse en un aprieto por tener que confesar lo que prefería guardar en silencio. Finalmente se lanzó a la piscina y confirmó que se está dejando querer por alguien especial, aunque aún sea pronto para adjudicarle etiquetas que formalicen su relación.

“Estoy feliz, muy feliz. Estoy abierta al amor, pero estoy soltera. No tengo pareja”, ha querido aclarar para que sus compañeros y el público no se lleven equívocos. Eso sí, no cierra la puerta del todo al amor, pues hay quien se estaría haciendo hueco en su corazón, pese a ser pronto para hablar de algo serio: “Pero estoy en un momento abierto, en el que me dejo querer y doy cariño. Soy muy celosa de mi intimidad”, se protegía para tratar de salir airosa del atolladero. Sabe que es complicado: “Es la única parcela de mi vida que puedo mantener privada, e intento proteger mucho a las personas que se me acercan y que quieran compartir algo especial conmigo. Cuando esto me pase, quiero proteger mucho a quien venga a mi vida”.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en Navidad Instagram

Sofía Cristo se mantiene ambigua sobre si tiene o no una ilusión en su vida. Sí deja claro que se considera una persona soltera, pese a que confirma que está en un momento donde se deja querer y también lo da a quien considera merecedor de sus atenciones. Además, deja en preaviso que si está enamorada no lo compartirá con el mundo, pues desea disfrutar de estos sentimientos en la intimidad. Así lo hizo durante los cuatro años de relación con Nagore Robles, quizá la más mediáticas de sus parejas hasta que en 2013 se les acabó el amor. También probó suerte con la influencer brasileña Bruna Manzoni tiempo después, pero parece que no ha llegado a cuajar ningún otro romance después. Al menos no que haya dado el salto a la palestra, cumpliéndose con ello su deseo de mantener sus amoríos lejos de miradas indiscretas.