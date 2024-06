Sofía Cristo toca fondo: en tratamiento psicológico por la acusación de recaída en las drogas

Se ha hablado muchísimo sobre el dolor que atraviesa Bárbara Rey por lo que considera una traición por parte de su hijo, Ángel Cristo. Él quiso tirar de la manta sentándose en un plató de televisión y denunciando la mala infancia que ha tenido, señalando como principal responsable a su madre, pero perdonando a su padre por los episodios de malos tratos, drogas y abusos que protagonizó. Los ataques no han cesado en los últimos meses, avivándose incluso a golpe de exclusivas. Pero pocos habían reparado en que Sofía Cristotambién lo está pasando especialmente mal al ver a su madre al borde del abismo, en plena lucha contra la depresión. Un abismo al que, por cierto, ella misma se asoma, como así ha confesado en la mañana de este viernes en ‘Espejo Público’, confesando que también ella está en tratamiento psicológico por lo sucedido este tiempo.

Ángel Cristo sorprende en plató de "Supervivientes" Telecinco

La forma en la que Ángel Cristo les ha señalado públicamente les ha sumido en la más profunda de las tristezas. Eso sí, juntos tratan de salir adelante, con la inestimable ayuda de profesionales de la salud mental, entre psicólogos y psiquiatras. “Han sido ocho meses muy duros. Intento estar entera, pero es muy difícil. Lo estamos pasando mal, estamos en tratamiento psicológico”, reconoce la colaboradora a Susanna Griso. Y es que, si antes podría entender que su hermano necesitaba contar su verdad, ahora el ensañamiento que ha demostrado con sus últimas apariciones públicas le ha dejado claro que su motivación es bien distinta. Para muchos, tan solo “hacer daño”, algo a lo que Sofía no pone en duda, pues considera que está traspasando unos límites difíciles de justificar.

Quizá lo que más daño le haya provocado a Sofía Cristo de lo expuesto por su hermano en público es su pasado con las drogas. Más allá de las duras revelaciones y acusaciones sobre su madre, el hecho de que Ángel haga alusión a una posible recaída en las drogas de su hermana ha sido un revés inesperado. La Dj ha luchado muy duro para dejar sus adicciones atrás, una lucha que le ha convertido en la mujer que ahora es y cuyo aprendizaje comparte con otras personas que batallan contra lo que ella pasó muchos años atrás. Pero que se remueva este pasado con el deseo de hacer daño es demasiado para ello, lo que le ha hecho hundirse junto a su madre: “Son tantas cosas las que ha dicho… Hay cosas de las que no voy a hablar. Nadie tiene la legitimidad de hablar de las recaídas de nadie. No sé qué habrá en su cabeza. En mi cabeza sí sé lo que hay: estoy centrada en mi gira, en mi terapia, en hacer deporte…”, ha comenzado a abordar Sofía en el plató de ‘Espejo Público’.

“Siempre me quiero levantar de la cama, nadie va a conseguir que no pase eso. El otro día en el estudio de grabación me puse a llorar. La psicóloga me dijo que era normal, que por algún lado tenía que explotar. Hay días que solo tengo ganas de llorar. No sé qué me pasa y empiezo a llorar, porque estoy mucho más sensible de lo normal”, se confiesa Sofía Cristo, encontrando consuelo en Susanna Griso, que no puede ver a su compañera abriéndose en canal y controlando sus emociones para que no se desborden en directo: “Yo creo que Sofía hace una fuerza de contención enorme, nunca ataca, se defiende. A mí me parece tan feo… que tenga esa espada de Damocles”, ha querido reconocerle la presentadora.

Sofía Cristo no quiere saber más de su hermano, al menos por el momento. Su relación está rota. Quizá no es tan tajante como su madre, que aseguró que su hijo estaba muerto para ella, pero tampoco quiere minimizar las crueles palabras que le ha dedicado este tiempo. De ahí que asegure que “ahora mismo me cruzaría de acera si me encontrara con mi hermano por la calle. No tengo miedo a mi reacción, tengo miedo a otras cosas”, deja caer sin llegar a concretar a qué se refiere. Eso sí, piensa cumplir a rajatabla las recomendaciones de los profesionales que le están auxiliando en su bajón anímico, pues no quiere que toda esta inquina del pasado merme las ilusiones con las que afronta el presente: “Mi psicóloga me ha recomendado que no vea nada por mi salud mental y no contesto a periodistas que me escriben o me preguntan. No doy detalles. Pero me viene una cámara a hacerme preguntas por la calle o en mi portal por cosas que no he visto, porque me he protegido”, aclara finalmente, en su deseo de no ofender a los reporteros a los que no responde, dejando constancia de que muchas veces es cierto que no sabe de lo que le hablan, aunque Ángel Cristo siempre salga en la conversación.