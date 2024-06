Sofía Cristo pone a su hermano Ángel en su sitio, pero no niega el dolor que sufre

Sofía Cristo ha permanecido en un discreto segundo plano en todo el entuerto que ha llevado a su hermano, Ángel Cristo, a tirar de la manta a modo de traición contra su madre, Bárbara Rey. La Dj, reconvertida en colaboradora de televisión, ha optado este tiempo por tratar de apaciguar las aguas, no hacer declaraciones que enfureciesen a su hermano y así buscar un punto de inflexión para no acrecentar la tensión en plena guerra de trincheras. Eso sí, siempre que tenía ocasión sacaba la cara por su madre, defendiéndola de cada uno de los envistes que sufría en público. Pero se ha cansado de guardar silencio. Más después de las graves acusaciones del protagonista tras salir de ‘Supervivientes’ con muchas ganas de remover el pasado y asegurarse un futuro económicamente más holgado. Ya no hay tregua, Sofía también entra a matar con sus declaraciones.

Ángel Cristo sorprende en plató de "Supervivientes" Telecinco

Eso sí, la hija de la vedette ha preferido salirse del camino marcado por su hermano y sus confesiones no han sido a golpe de talonario. Ni en un plató de televisión ni a través de la portada de una revista del kiosco rosa. Ella se ha sentido cómoda a abordar por sorpresa esta cuestión en redes sociales, concretamente concediendo una entrevista al influencer Malbert en su podcast ‘Querido Hater’ para Podimo. En una conversación distendida sobre su faceta profesional, sus nuevos hitos en la música y cómo se encuentra la esfera más personal, el nombre de Ángel Cristo finalmente se ha puesto sobre la mesa.

Siempre esquiva la cuestión, pero ahora lo afronta de lleno, quizá buscando un cambio de estrategia, al ver que el silencio no le ha funcionado para callar a su hermano: “Pues mira, es un tema que no es el que más me apetece hablar, pero, al final, en los realities se tienen que aceptar las expulsiones disciplinarias. Pero, yo sé que lo vas a respetar. Lo que menos me apetece ahora mismo es hablar de mi hermano”, se mostraba cauta en un primer momento, para después lanzarse a la piscina: “Yo estoy muy bien, porque realmente sé que el tiempo pone todo en su sitio. A veces, el karma tarda, pero existe el buen karma, el mal karma… Yo creo mucho en las energías. Al final, creo que hay una justicia divina que existe y que pone a todo el mundo en su sitio. Yo he creado una vida en la que soy muy feliz, porque me levanto cada día y tengo mi casa, mis mascotas, una madre a la que amo, unos amigos maravillosos y un trabajo que me encanta. También tengo la conciencia muy tranquila”, dispara al aire, dejando que sean los aludidos los que se sientan ofendidos llegado el momento.

Pese a que quiere mostrar su mejor versión, lo cierto es que Sofía Cristo termina por reconocer que no está siendo fácil tener que encajar los golpes que su hermano les está propinando desde hace unos meses atrás: “Ahora estamos pasando una época mediática muy intensa… es verdad que he tenido unos meses atrás que sí que me han afectado algunas cosas, pero no que fueran hacía mí, sino hacia mi entorno cercano y gente que quiero. Mi intención es ignorarlo y no meterme en camisas de once varas, porque no tengo necesidad. Voy a dedicarme realmente a la gente que merece mi tiempo”.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en Navidad Instagram

Por supuesto, aquí cobra importancia su madre, Bárbara Rey, a quien apoya en estos momentos para salvarla de la depresión en la que ha caído por lo que entiende como una traición por parte de su hijo. Sofía Cristo no le suelta la mano y ha aprovechado su paso por ‘Querido Hater’ y la repercusión viral de Malbert para mandarle un mensaje de admiración por su fortaleza, además de advertir a Telecinco de la llegada de demandas por la forma en la que se han tratado según qué temas delicados: “Creo que con mi madre, ahora mismo, las actitudes que tienen en esa cadena son muy agresivas y se blanquean algunas cosas que no se deberían de blanquear. ¿Sabes cuándo van a hablar? Cuando lleguen las demandas. ¿Sabes lo que es triste? Que una mujer como mi madre que ha pasado por todo lo que ha tenido que pasar y sufrir, tenga que volver a ser una mujer maltratada, porque lo está siendo. Creo que se está revictimizando a una víctima de malos tratos. Me da mucha pena. Una mujer con 74 años que lleva toda la vida luchando y trabajando, no se merece eso”, pide cierta justicia hacia ella por respeto a su historia profesional y, sobre todo, personal. “Para mí mi madre es un icono. Distingo quién es mi madre y quién es Bárbara Rey desde que se hizo la serie de su vida. Entendía la gran artista que es, lo importante que había sido para ayudar a las mujeres durante la transición e incluso para el colectivo LGTBIQ+. Para mí es un referente, un ejemplo a seguir”, sentencia Sofía, orgullosa de su madre, aunque no tanto de su hermano.