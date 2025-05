Sofía Cristo reacciona a las palabras de Fran Rivera sobre su madre, Bárbara Rey: "Podría haber sido mi hermanastro"

Fran Rivera protagonizó una de las anécdotas más sonadas con Bárbara Rey durante la Feria de Abril. El torero, acompañado con Lourdes Montes, fue uno de los invitados a la exclusiva fiesta de "El Turronero" en su caseta del Real y allí coincidió con Bárbara Rey, una examante de su padre, Paquirri, antes de comenzar su relación con Isabel Pantoja. "Ojalá hubiera sido Bárbara mi madrastra y no la hija de frita que me tocó", declaró el hermano de Cayetano en la fiesta. Su esposa tampoco se quedó callada y expresó que "Bárbara es la que habría tenido que ser mi suegra".

Sofía Cristo reacciona a las palabras de Fran Rivera

Muy divertida con lo ocurrido en la Feria de Abril entre Fran Rivera y su madre, Bárbara Rey, Sofía Cristo ha bromeado sobre el asunto durante su última intervención mediática.

"¡Qué fantasía de titular", ha declarado la DJ. "Yo no soy nada de Feria de Sevilla, pero es que me pierdo estas cosas maravillosas. Me encantó que fuera mi madre, se lo pasó muy bien, disfrutó, se encontró con un montón de gente que la adora, y a Fran pues le mando un beso... podría haber sido mi hermanastro, ¿te imaginas? Me hace gracia", ha bromeado Sofía Cristo.

Bárbara Rey Gtres

Tal y como ha explicado la artista, fue la propia Bárbara quien se lo contó: "Me lo contó en plan divertido, y riéndose y flipando también ella en colores, pero como muy divertido, una anécdota divertida, y ya está". "Yo creo que al final lo que nos define a las personas en plan, en general, yo creo que es la naturalidad, cuanto más natural sean las personas, pues yo creo que mejor, y mira, una cosa que tiene Fran, que es espontáneo, natural, que estaban de fiesta, y que dijo lo primero que se le pasó por la cabeza y yo, pues mira, yo hubiera estado y me hubiera encantado", ha declarado la DJ.

Sobre cómo le habrán podido sentar a Kiko Rivera estas declaraciones de su hermano Fran, Sofía ha echado balones fuera. "A Kiko le veo espectacular, está haciendo un montón de deporte que es una medicina más que tenemos nosotros. Cuando digo nosotros ya sabéis a lo que me refiero. Yo me llevo muy bien con él y le deseo lo mejor, que le vaya bien, le veo sano, le veo bien", ha zanjado la hija de Bárbara Rey, sin querer entrar en ninguna polémica.

Nula relación con Ángel Cristo Jr.

Según ha revelado, se encuentra "muy bien" y no quiere saber nada de su hermano. "No significa que no tenga mis crisis y mis momentos también de emocionales, de locura, intentando crecer, intentando llegar a donde uno quiere llegar, parece que nunca nada es suficiente. Todo siempre llega. Y entonces, bueno, pues un momento muy dulce, muy bonito a nivel personal y profesional, no me puedo quejar, porque además estoy muy enamorada y muy feliz", ha finalizado Sofía Cristo.