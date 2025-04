El soldador madrileño David España asegura ser el hijo secreto de El Jero de Los Chichos

Se llama David España, tiene cuarenta años y asegura ser “hijo de Juan Antonio Jiménez, El Jero, de Los Chichos”. “Tengo pruebas suficientes para demostrarlo por la vía judicial”, afirma.

Su abogado, Fernando Osuna, explica: “David presentó la demanda de paternidad hace tres o cuatro años con otro abogado, pero la perdió porque no llevaron pruebas suficientes, eran inconsistentes. Ahora ya las tenemos y se va a volver a presentar. He estudiado el caso y se puede dar la vuelta con toda fiabilidad. En cuanto a las pruebas de ADN, estamos en ello. No puedo desvelar el procedimiento exacto que se está siguiendo, pero la cosa va bien. Lo que sí te aseguro es que he llevado casos similares… y los he ganado”.

Jero se suicidó hace treinta años lanzándose al vacío desde la terraza de su casa, y David revela: “Le vi varias veces cuando era niño. A él no le interesaba que se conociera mi identidad porque estaba casado y ya tenía dos hijos…”

-¿Y mantenía una relación paralela con su madre?

Sí, durante dos o tres años. Incluso ella le acompañaba en las giras. Mi madre era muy joven, tenía poco más de dieciocho años. Lo que te cuento es verídico al cien por cien. Quiero que salga la verdad y que se me reconozca como hijo biológico de Juan Antonio. He pasado años intentando conocer a mis dos hermanos, Adelina y Borja, pero ellos me han estado esquivando totalmente. He querido comunicarme con ellos, tener una relación de hermanos, tenderles la mano y decirles que me tienen para lo que necesiten… porque soy sangre de su sangre. Pero, como te digo, siempre me dieron esquinazo. Por eso he recurrido a la vía judicial. Y si me corresponde algo de la herencia de mi padre, que me lo den.

-¿A qué se dedica?

Llevo trabajando desde los dieciséis años. Ahora soy soldador. Vivo en Madrid, estoy casado, soy padre de dos hijos y llevo una vida muy tranquila. Lo que sí te aseguro es que tengo declaraciones juradas de testigos que conocen esta historia. De hecho, traté durante muchos años con mi abuela paterna, Herminia. Fue ella quien se puso en contacto con mi madre y conmigo cuando mi padre se suicidó. Mi tío Mariano, hermano de mi padre, vino a nuestra casa para decirnos que mi abuela se había enterado de que tenía otro nieto y quería conocerme. Como su situación económica era muy precaria, yo le ayudaba: le daba dinero y le hacía la compra.

-¿Es cierto que Jero pidió a su madre que abortara?

Sí, pero ella se negó. Ahora tiene cincuenta y nueve años; dio a luz siendo muy joven. Yo solo quiero que se demuestre la verdad y voy a llegar hasta donde haga falta judicialmente.