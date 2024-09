La sorprendente reacción de Isabel Pantoja a la muerte de Julián Muñoz: sus tajantes palabras

Julián Muñoz ha muerto a los 76 años de edad en el hospital de Marbella a causa de un cáncer de pulmón. Nueve días después de su último ingreso, finalmente el exalcalde de Marbella no ha podido superar esta dura enfermedad. A lo largo de la mañana, sus familiares y allegados más cercanos han acudido al tanatorio de la ciudad para darle el último adiós antes de ser enterrado esta tarde en el cementerio de San Bernabé de Marbella en la más estricta intimidad, sin actos oficiales.

Isabel Pantoja es la protagonista indirecta del día por la turbulenta historia de amor que vivió con Julián Muñoz. Su hija, Isa Pantoja, ha sido la primera en pronunciarse públicamente sobre el exedil en "Vamos a ver" y no ha dudado en mandarle el pésame públicamente a todos los familiares del que un día fue su padrastro. Además, dejando las indiferencias que tuvo con su madre los últimos años, la hermana de Kiko Rivera le ha dedicado unas bonitas palabras de recuerdo en su programa, asegurando que vivió los mejores años de su vida junto a él en Marbella: "Se veía que eran sus últimas horas y estaba malito, estoy en shock. Conmigo se portó súper bien, me trató con mucho cariño. Me cuidó y me quiso y yo a él también. Guardo recuerdos en Marbella súper buenos. Yo era muy niña, tenía 7 años y cuando me fui tenia 12, mi niñez fue muy buena, eso no quita lo que haya hecho (...) Se ha ido rodeado de toda su familia, se ha ido feliz. Yo con él sentía que éramos una familia, era como una figura paterna, me daba mucho cariño, lo recuerdo como una época buena. Estoy triste, me ha dado pena, veía el estado en el que estaba, tampoco tengo trato directo con él, ni por teléfono ni de verle".

Isabel Pantoja y Julían Muñoz durante la romería del Rocío en 2003 La Razón ©GTRESONLINE

Antonio Rossi, en este mismo programa, ha sido el encargado de desvelar la reacción de Isabel Pantoja al enterarse del fallecimiento de Julián Muñoz. Tal y como ha explicado el periodista, fue su hermano Agustín el que le comunicó la noticia. "Isabel sabe que ha fallecido, esta mañana ha ido la notario de Medina Sidonia a Cantora, pero no se sabe el motivo. La muerte de Julián se la ha comunicado su hermano. Ella no quiere saber nada de él, le importa poco. Imagino que se le habrá removido algo", ha explicado Rossi. Con dureza y frialdad, a la tonadillera no le ha afectado lo más mínimo o, al menos, de cara a la galería, según ha revelado el periodista de "Vamos a ver".

Su familia, al lado de Julián Muñoz

La familia de Julián Muñoz no se ha separado de él en los últimos años y el exedil ha fallecido rodeado de los suyos, cumpliendo su último deseo antes de morir. Aunque se equivocó con sus familiares, el ex de Isabel Pantoja no ha parado de pedirles perdón hasta el día de su fallecimiento. "El último deseo de mi abuelo es que estuviéramos juntos, casarse con mi abuela para que sintiera que estábamos más unidos", desveló Fran Redondo, su nieto, hace unos días en televisión. Y así ha sido. Julián Muñoz se ha ido en paz con los suyos, arropado por toda su familia.