De Mayte Zaldívar a Eloísa y Elia Muñoz: familiares y amigos despiden en el tanatorio a Julián Muñoz

Julián Muñoz ha fallecido este martes 24 de septiembre tras permanecer nueve días ingresado en la UCI del HC Marbella International Hospital a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía desde hacía años. Después de unos meses muy complicados de salud, finalmente no ha podido superar esta enfermedad y ha perdido la vida arropado de todos sus familiares, que no se han separado de él en ningún momento hasta el final.

Eloísa Muñoz, hija de Julián Muñoz, recibe el pésame de familiares y amigos Gtres

La capilla ardiente de Julián Muñoz se ha instalado en el tanatorio de Marbella y, desde primera hora de la mañana, familiares, amigos y allegados más cercanos se han acercado al velatorio para dar el último adiós al ex de Isabel Pantoja y dar el pésame a Mayte Zaldívar, Elia Muñoz y Eloísa. Las tres, rotas de dolor, no han parado de recibir las condolencias por la pérdida de Julián. La mujer del exalcalde y sus hijas no han podido disimular su tristeza y las tres, de luto, no se han quitado las gafas de sol en ningún momento, intentando ocultar sus rostros, de lo más afectadas por el fallecimiento del expolítico.

Elia Muñoz, devastada en el tanatorio de su padre, Julián Muñoz GTRES

Su nieto, Fran Redondo, que se ha convertido estos últimos meses en uno de los portavoces de Julián Muñoz y de la familia en los medios, ha roto ha llorar en las puertas del tanatorio. Ambos estaban muy unidos y mantenían una relación muy especial. Las otras dos nietas del exalcalde de Marbella tampoco han podido disimular su tristeza y abatimiento en el velatorio de su abuelo durante el velatorio del exedil. Junto a ellos, Fernando Marcos, novio de Mayte Zaldívar, uno de los mayores apoyos de la familia en estos momentos.

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, roto en el velatorio de su abuelo GTRES