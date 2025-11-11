El padre de Shakira preocupa por un revés de salud: “Los médicos son pesimistas”

En los últimos años Shakira ha estado muy activa, generando grandes dosis de controversia con sus canciones para ajustar cuentas con su ex, Gerard Piqué. A golpe de temazos ponía a sus fans a bailar, pero también hacía rabiar al padre de sus hijos y la nueva novia de este, Clara Chía. Pero también ponía en su sitio a sus suegros y otros protagonistas de sus días convulsos. A la vez, mientras su música sonaba por todas partes, reservaba todo momento que le quedaba para volcarse en la salud de su padre, que no ha parado de darle un susto tras otro.

Ha vuelto a suceder y es que el estado de salud de William Mebarak preocupa a sus allegados. No está pasando por un buen momento y hace tiempo que se dejó de suavizar las informaciones y se da por cierto que están angustiados. No es para menos, pues el padre de la artista tiene ya 94 años y ha visto un progresivo empeoramiento en su situación. Tanto, que desde diversos medios llegan a alertar de que su condición es “muy crítica”, mostrándose “pesimistas” en las últimas informaciones que han trascendido.

Shakira y su familia, preocupados por William Mebarak

Desde la revista ‘Hola’ se confirma que “los médicos son pesimistas” a la hora de valorar el estado de salud del padre de Shakira. Eso sí, no se ha querido ahondar demasiado en su cuadro clínico y se han reservado los detalles de su situación actual. Se subraya la preocupación del entorno más íntimo del patriarca del clan, aunque desde la citada revista desmienten que esté ingresado en el hospital.

La hermana de Shakira, Luci, su madre, Nidia Ripoll Torrado, y su padre, William Mebarak Chadid, a su llegada esta mañana a la clínica Teknon larazon

El padre de Shakira está sobrellevando su último revés médico desde su casa de Miami, rodeado de sus seres queridos y siendo atendido en todo momento por profesionales. Lo hace muy cerca de la residencia de su hija, quien se mantiene en contacto directo en todo momento para conocer su avance, mientras trata de que sus hijos se evadan y no se preocupen más de lo necesario por su abuelo: “Está en su casa y con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto”, dicen desde su círculo más íntimo a la citada revista.

Para tratar de rebajar cierto grado de preocupación, se pone de relieve que Shakira no ha hecho modificaciones en su agenda profesional. No ha alterado su gira de conciertos y sigue afrontando compromisos laborales, restando hierro al asunto y ayudando a que se calmen las aguas. “Si él estuviese en una situación muy crítica, como han llegado a decir, ella estaría en Miami con su familia”, pone de relieve la fuente consultada por la citada revista.