De "Supervivientes" al fútbol: Colate se convierte en el nuevo presidente del CD Badajoz

Sorpresa en el mundo del fútbol y de la crónica social patria. Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate y popular por su relación con Paulina Rubio y participación en reality shows como “Supervivientes”, acaba de ser nombrado presidente del CD Badajoz. Ocupará el puesto de forma “provisional”, hasta que el club deportivo encuentre a un líder definitivo.

Ocurre tras la renuncia de María Bernabé, la hasta entonces presidenta. “Este proyecto exige toda mi dedicación y concentración, y siento que ha llegado el momento de volcar en él toda mi energía. Es una decisión meditada, tomada desde la responsabilidad, el compromiso y el cariño hacia este club. No me voy porque quiera alejarme, sino porque necesito centrarme en este nuevo camino y seguir creciendo”, comentó sobre las razones de su marcha, que obedece a motivaciones personales y profesionales.

Su relación con el CD Badajoz se remonta al año pasado, cuando el 11 de julio fue nombrado vicepresidente ejecutivo del club a través de la empresa Lanuspe S.L., que controla la entidad. Este nombramiento marcó su entrada en el mundo del fútbol, un ámbito en el que no había tenido experiencia previa.

Un nuevo reto profesional que podría suponer para él un desahogo económico. Son varias las voces que aseguran desde hace tiempo que Colate atraviesa una época complicada en este sentido, sobre todo por los elevados costes que ha tenido que asumir de su lucha judicial contra Paulina Rubio.

Colate Vallejo-Nágera De viernes

En cuanto a este largo y costoso litigio, Colate pudo celebrar este verano que un tribunal de familia de Miami le dio la razón. El hijo que tiene con Paulina, de catorce años, pudo pasar el verano con su familia española. En esa resolución, la cantante quedó obligada a acompañar al menor hasta el campamento donde estaba matriculado. Y una vez que finalizó la estancia, también estuvo obligada a recogerle en el mismo lugar.

Los informes psicológicos que se le hicieron al menor para este nuevo enfrentamiento judicial demostraron que el hijo de Colate lo está pasando mal por la guerra de sus padres. El dictamen ratifica lo que ya había solicitado desde hace tiempo el empresario y colaborador televisión, que no es otra que el menor pueda pasar más tiempo en España. La petición resulta totalmente lógica y se resume en que se escuche al chico que tienen en común.