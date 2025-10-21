Primera salida pública de Telma Ortiz tras conocerse su ruptura de Robert Gavin

Telma Ortiz hace frente a un nuevo revés amoroso. La hermana de la Reina Letizia ya sabe por experiencia propia lo que supone una ruptura. Repartirse los recuerdos y sanar heridas. En ello anda, después de que su relación con Robert Gavin Bonnar no saliese como lo esperaba. Aunque fue hace un año cuando la pareja rompió su unión, después de convertirse en padres de una niña, no ha sido hasta hace unas semanas que se conoce la situación de la cuñada del Rey Felipe VI.

Mientras se desgranan los motivos del fin de su historia de amor en los medios, ella hace oídos sordos continuando con su rutina y atendiendo a sus compromisos profesionales. Poco o nada tiene que decirle a la prensa sobre lo que empujó a su relación al abismo. Se hablan de fuertes discusiones y de problemas económicos que fueron arrastrándose en los últimos meses, hasta que fue ella la que tomó la determinación de separarse. Lo han pasado mal, pero toca continuar y seguir cumpliendo metas y objetivos.

La reaparición de Telma Ortiz tras su separación

Este martes 21 de octubre, concretamente a las 14:10 horas de la tarde, Telma Ortiz tenía una cita en Madrid. Concretamente en el Palacio Municipal de IFEMA. Había confirmado su presencia en la XI edición de los Diálogos del Agua ‘Seguridad hídrica para el desarrollo territorial sostenible’, organizado por el Bando de Desarrollo América Latina y el Caribe (CAF).

Aagesen interviene en la XI edición de los Diálogos del Agua Eduardo Parra Europa Press

Una convocatoria en la que ha intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Siguió atentamente su comparecencia la hermana de Letizia, siendo la primera vez que se deja ver en público desde que rompió su relación con el abogado irlandés, con el que comenzó su romance en 2018. Bendecida con una niña en 2021, pero que llegó a su final en 2024. No se supo que hacían vida por separado hasta un año después.

No era una salida lúdica, aunque la disfrutase, sino un acto registrado en su agenda laboral. Como asesora senior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, vela por mejorar la calidad de vida de los habitantes de América Latina y El Caribe. Una labor filantrópica en la que Telma Ortiz se ha involucrado desde hace varios años y que ahora le ayudan a mantener su mente ocupada y no reparar demasiado en el traspiés amoroso que ha supuesto su ruptura con Robert Gavin Bonnar, quien no ha tenido buenas noticias profesionales tras la retirada de su novela de las librerías.