Irene Rosales concede su primera exclusiva: “Nunca he sido infiel a Kiko Rivera”

Este verano las vidas de Kiko Rivera e Irene Rosales dieron un giro radical. Después de 11 años de matrimonio, 9 de ellos como marido y mujer, y con dos hijas en común, acordaron poner punto y final a su relación. Llevaban un tiempo haciendo vidas por separado, aunque viviendo en el domicilio conyugal, hasta que la noticia estalló en el kiosco rosa a modo de bomba. Ellos lo confirmaron y comenzaron a perfilar una nueva etapa que afrontaban con optimismo. Ambos confesaban lo difícil que había sido tomar la determinación de tomar caminos por separado y que, por el bien de sus hijas, la ruptura sería de pacífica.

Están cumpliendo lo prometido. Al menos en esos puntos. No tanto en aquel otro en el que prometían no hacer declaraciones públicas y mucho menos rentabilizar su drama familiar. El hijo de Isabel Pantoja ha dado mucho juego estas semanas con sus profundas reflexiones en redes sociales, mientras que su ya exmujer paseaba su nuevo amor por las calles de Sevilla. Son varias las citas que han dado el salto a las portadas de las revistas, entre paseos cogidos de la manos, besos y románticos planes. Ahora, desde ‘Semana’, Irene Rosales da un paso al frente y rompe su silencio, vía exclusiva, contándolo todo.

Irene Rosales habla de su fin con Kiko y su inicio con Guillermo

El revuelo que han provocado las fotos de Irene Rosales con su nuevo amor ha hecho que conceda una entrevista para la citada revista. Quiere explicarse y hacerse entender. Se está poniendo en duda la lealtad en su matrimonio, esta vez por su parte, después de tantas veces por la de él. Guillermo, su nueva pareja, llegó a su vida en 2020 cuando se encargó de rediseñarles el jardín e instalarle el césped artificial. Al ser vecino de Castilleja de la Cuesta, el matrimonio entabló pronto una amistad. Ella más que él, al parecer.

Irene Rosales Semana

Lo primero que quiere dejar claro Irene Rosales en su primera entrevista tras su divorcio es que “nunca he sido infiel a Kiko Rivera”. Este es el titular que reza bajo su posado en la primera plana de ‘Semana’, que este miércoles llegará a los kioscos. Una charla y un reportaje fotográfico que ha dado para doce páginas en las que la influencer se confiesa sobre lo sucedido en su matrimonio hasta que se precipitó al abismo, así como la llegada de esta nueva ilusión a su vida.

“A Kiko le he dado las explicaciones que creía necesarias”, reconoce Irene Rosales en su entrevista. Quiere dejar claro que es una mujer soltera y que está conociendo a una persona después de haber salido de una larga y convulsa relación. Ha hablado con su exmarido sobre los pasos que ha dado, pero no le ha ofrecido demasiadas explicaciones ni ha entrado en detalles. Y es que, todavía considera que es pronto y se resiste a etiquetar su romance: “Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo”. Y puestos a conocer, el empresario ya ha sido presentado oficialmente a la familia de la influencer.

Irene Rosales quiere dejar el pasado atrás y mirar con optimismo lo que le está por venir. El futuro se le antoja más prometedor que su vida al lado de Kiko Rivera. Y es que su matrimonio ya estaba herido de muerte desde hacía mucho tiempo, pero alargaron su agonía por el cariño que se tienen y la familia que formaron: “Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa”, se queja en la entrevista, donde ahonda sobre los motivos de su separación. También habla sobre su exsuegra, Isabel Pantoja, así como otros miembros de la familia de la que se desvincula, liberando el peso de la mochila con una entrevista bomba.