Suplantan la identidad de Daniel Sancho en Instagram: fotos reales, pero datos falsos

Daniel Sancho está en boca de todos desde que confesase ser el autor del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Desde que se conoció el asesinato y los macabros detalles que le acompañan, la fama del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha crecido como la espuma. Y eso que su perfil de Instagram fue rápidamente eliminado para que no se utilizase su contenido de forma incorrecta y se entorpeciera el delicado trabajo de la investigación, la cual señala que el asesinato fue premeditado, por lo que deberá ser condenado a muerte según la justicia tailandesa.

Daniel Sancho Instagram

Ante la ausencia de su perfil de Instagram tras haber sido cerrado, aquellos que desean conocer más detalles sobre su vida más íntima han hecho triunfar su perfil de YouTube, creciendo en seguidores hasta quintuplicar la cifra. Pero un extraño movimiento en las redes sociales ha despistado a muchos los que usan esta vía para acercarse al truculento caso. Y es que un nuevo perfil de Daniel Sancho ha sido activado en esta plataforma social y ha publicado diversas imágenes del joven chef de sus años mozos, de sus momentos de diversión con sus amigos cuando era tan solo un adolescente, así como sus posados más intencionados para mostrar su fibrado cuerpo.

Las imágenes son reales, no han sido manipuladas y no forman parte de la temida inteligencia artificial que tantos estragos está provocando los últimos tiempos. Pero quizá sea lo único real de esta cuenta que ha suplantado la identidad de Daniel Sancho para acrecentar su popularidad y, de paso, sacar tajada del macabro momento que atraviesa el protagonista y su familia. Y es que resulta imposible que el recluso, ingresado en prisión y sin acceso a un teléfono móvil –aunque sí lo ha tenido antes-, haya podido reactivar su cuenta y se haya dedicado a compartir imágenes del pasado como si nada hubiese sucedido.

Daniel Sancho Instagram

Esta cuenta se esconde tras la identidad de Daniel Sancho Bronchalo y así se hace llamar. Así se presenta al mundo, lo que supone en sí un delito de suplantación de identidad. Dice ser incluso “chef y aventurero”, lo que cuadra con la descripción real del joven, al igual que sucede con su lugar de estancia actual, que también coincide, pues afirma estar en la isla tailandesa de Koh Phangan. De hecho, ha publicado fotografías del verdadero Daniel en Tailandia, aunque corresponden a sus anteriores viajes, cuando quería formarse en Muay Thai.

Daniel Sancho Instagram

El problema es que este perfil ya está gozando de cierta popularidad, pues cada vez son más los que deciden seguirla para ver qué contenido va compartiendo. Algo que ha querido poner freno ya la propia familia, tal y como han adelantado desde ‘ABC’, que son conocedores de esta suplantación de la identidad y se lo han comunicado a la justicia. Y es que no solo hay fotos íntimas, sino información falsa que podría entorpecer el proceso, como cuando se afirmaba en stories que cada viernes testifica ante la policía y que el juicio está previsto para el mes de diciembre. No es veraz.

Daniel Sancho Instagram

Lo que más les molestaría es saber que esta persona que le ha robado a su hijo su nombre y su pasado es alguien cercano a él, pues tiene acceso a un material gráfico inédito y que pertenece a su álbum privado, en el que hay imágenes de su tiempo de ocio con sus amigos, de sus escapadas y sus ratos de diversión. Algo que tan solo alguien cercano podría tener, lo que añadiría más dolor si cabe, pues la traición viene de su círculo más próximo, que buscan entretenerse y lucrarse con el sufrimiento de dos familias.