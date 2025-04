Susana Bianca debe ser operada tras un diagnóstico “bastante grave”

Susanna Bianca es conocida en el mundo de la moda por pisar con fuerza sobre la pasarela como modelo curvy. Su silueta con curvas le ha dado fama internacional, pero también le aseguró un hueco en ‘GH Vip’, donde vivió una intensa historia de amor con Zeus Montiel, hijo de Sara Montiel. No terminó bien su idilio y pocos meses después rompieron de manera inesperada, pues ni ella se lo cree aún. Pero ahora anda con otras preocupaciones, pues tiene que entrar en un quirófano.

La modelo ha querido dar a conocer su delicado estado de salud, el cual requiere una intervención que ya está fijada en el calendario. Después de un tiempo realizándose pruebas médicas, el diagnóstico no ha sido bueno y aunque quiere mantener una actitud positiva frente al reto que enfrenta, lo cierto es que reconoce que es “bastante grave”. Como cabría esperar, ha preocupado a propios y extraños.

Susana Bianca, a punto de ser operada

La salud le ha jugado una mala pasada a Susana Bianca. Cuenta los días para ponerse en manos de los cirujanos, después de que haya vivido un calvario personal. No quiere poner nombre a su enfermedad, aunque no le resta importancia y deja claro que se trata de algo “bastante grave”. Desde hacía un tiempo comenzó a sentir molestias que le avisaban de que algo en su cuerpo no andaba bien, llegando a decir que éste le estaba “gritando” para alertarla.

Finalmente le hizo caso y acudió al médico, que después de una batería de pruebas le dio un diagnóstico que no era nada bueno. Todo derivado de “errores médicos” que fueron agravados por su propia negligencia, pues ella no se quita su parte de culpa. Se reserva qué le dijo exactamente el médico, aunque adelanta que deberá pasar por quirófano en breve. “Siento la necesidad de ser honesta y contarles lo que estoy viviendo. Estoy atravesando un momento muy difícil, de esos que te sacuden y que llegan sin avisar. He recibido una noticia sobre mi salud que no esperaba. Me dejó en shock. Aún estoy intentando asimilar lo que me dijo el cirujano. Fue claro y eso lo agradezco, pero también me preocupó muchísimo”.

“Hasta que el cuerpo grita, yo siempre he sido de aguantar, de dejar todo para después y de que hasta que no me esté muriendo no voy al médico. Esta vez aprendí la lección. Asumo mi parte de culpa, sí, pero también ha habido errores médicos que lo han complicado todo. Es algo que es muy desagradable y, para qué mentirles, bastante grave. Pero lo positivo es que por fin sé lo que es y ahora todo tiene sentido: tantos meses de malestar, cansancio, hinchazón, cambios físicos, enfermedades seguidas… pero bueno, soy fuerte y estoy viva. Me operarán muy pronto y sé que todo saldrá bien. Los que luchamos, los que damos todo, merecemos ver la luz después de la tormenta. Sé que muchos ya lo notaron, no estoy tan presente como siempre, pero sigo aquí. Luchando día a día. No se preocupen, les prometo que volveré y con más fuerza que nunca”, se despide Susana Bianca antes de refugiarse en recuperar su salud como prioridad.