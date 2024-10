El zasca de Zeus Tous a Ángel Cristo al hablar de Sara Montiel

Puestos a dar nombres, no hay famosa que se salve de rumores. Uno de los que ha salido a la palestra estos últimos días, a raíz del escándalo en el que se ha visto envuelta Bárbara Rey a causa de los audios e imágenes con los que quiso dejar testimonio de su relación con el Rey Juan Carlos, es Sara Montiel.

Sara Montiel, en 1957 larazon

La actriz y cantante, nacida en Campo de Criptana en 1928, amó y fue amada intensamente. Ella misma confesó: «si no tuviera alguien a quien querer, no estaría motivada». Esto explica su largo historial amoroso en el que caben cuatro matrimonios y hasta un amor imposible, el de Severo Ochoa. Se enamoró del Nobel, como ella decía, "hasta la médula". Sin embargo, no pudo ser, al menos hasta donde a ella le habría gustado. "Nunca había engañado a su mujer, nunca en la vida. Para él, Carmen era intocable, pero, como dice la canción, yo era la primavera y ella el otoño. Nos habíamos visto tan solo dos veces, pero no importó. Lo nuestro fue rápido, una cuestión de química", recordó la actriz, fallecida en 2013.

En cuanto al Rey Juan Carlos, Sara Montiel habló de su relación de amistad, pero nunca dijo que hubiese habido entre ellos ni siquiera lo más parecido a un idilio. Pero eso no detuvo los rumores, que siempre estuvieron ahí. Esta misma semana, en el programa "Y ahora Sonsoles", de Antena 3, Amadeo Martínez, coronel retirado del Ejército, los alimentó con estas palabras: "En un cigarral de Toledo, lo pilló Sofía acostado con Sara Montiel".

Según Amadeo, cuando el Rey salía a sitios como aquellos, el Ejército tenía como deber seguirle. "Más que nada porque era el jefe del Estado, no es porque fuéramos unos morbosos", insistió.

Sara Montiel con sus hijos Zeus y Thais Tous Cristina Bejarano La Razón

En medio de tanta comidilla, faltaba por conocer la opinión de su hijo Zeus Tou. Según informa Europa Press, al ser preguntado por este supuesto romance de Sara Montiel con el monarca, ha dejado claro que los Reyes eran amigos de sus padres. "Yo recuerdo algún momento haber coincidido con ellos también de pequeño", ha declarado.

El cantante ha aprovechado la pregunta para recordar el cariño que recibió por parte de Doña Sofía y Don Juan Carlos durante aquella etapa de amistad, pero recalcando que no hubo más vínculo que el de una amistad entre dos matrimonios. "Le tenía mucha estima a mi padre y a mi madre igual. Cuando falleció mi madre, también recibimos un burofax de parte de la Casa Real".

En cuanto a la polémica de Ángel Cristo y Bárbara Rey, Zeus lanzó un zasca muy directo: "Cuando una madre o un padre faltan, uno se da cuenta de muchas cosas, yo respeto a cada uno, que cada uno haga con su vida lo que quiera, yo no me meto en estas cosas, pero simplemente decir que una madre se echa en falta cuando no está".