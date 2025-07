Todos coinciden, la hermana de Michu miente: su ex, su cuñado, sus tías, su primo y Gloria Camila

La familia de Michu está en pie de guerra contra el clan Ortega Cano tras la muerte de la joven a los 33 años víctima de varios infartos. Su madre y su hermana la han emprendido contraGloria Camila, al entender que es la única presente en los platós de televisión y la que puede darles juego con sus réplicas. Es por eso que le atribuyen todo mal y le cargan con toda la responsabilidad de lo pasado. Le echan en cara que es mala tía, que no se preocupa por la hija de su hermano José Fernando y que nunca ha estado a la altura. Esto lo dicen en los platós, mientras la colaboradora pasa los días con su sobrina tras la muerte de su madre.

Al ver esta injusticia, Alberto, quien fuese pareja de Michu durante un año y medio. Comenzaron en 2023 y rompieron a mediados del año pasado. De ahí que conoce muy bien las circunstancias de la exnuera de José Ortega Cano. Defiende al clan del torero y señala el fuerte vínculo de su ex con Ana María Aldón, así como carga duramente contra la familia de Michu. A Tamara la describe como que “quería ser famosa a toda costa” y subraya sus “celos”. Dice que no se hacían cargo de la menor, tampoco de la propia madre, quien pasaba muchas veces penurias y no podía contar con la ayuda e implicación de los suyos. Hasta que una vez muerta habrían copado los medios. Ahora regresan para responder al ex que les señala.

Tamara responde a su excuñado Alberto

Según el joven gaditano, Tamara siempre ha buscado la fama y su hermana le ha frenado en muchas ocasiones para que no acudiese a televisión a despotricar sobre los Ortega Cano. Incluso desde su propia familia, dos tías y un primo la critican por no respetar el duelo tras la tragedia y hacer caja en su lugar. Pero la hermana regresa a ‘TardeAR’ un día más para dar explicaciones. Se enfrenta a su excuñado, quien asegura que solo estuvo tan solo dos meses con Michu. Pone en duda su versión y que tuviese conocimiento real de la situación familiar.

Gloria Camila y la hermana de Michu, Tamara TardeAR

Alberto ya contó que el final de su relación llegó cuando Michu se quedó embarazada y vendió la noticia a una revista. Por su condición cardiovascular era muy peligroso seguir adelante con la gestación y acabó abortando. De todo esto Tamara se entera por la prensa, aunque sigue defendiendo que era íntima de su hermana y su relación era perfecta. Se le suma otro testimonio, el de Bassirou, exnovio de Tamara, que también apunta a la misma dirección que el ex de Michu. La acusa de aprovecharse de él, tener una supuesta fijación por el dinero y de no tener mucho apego con su madre y su hermana.

Ella dice no conocerle, aunque al final confiesa que sí, que ha estado con ese joven un año conviviendo en su casa los fines de semana, pero que todo lo que dice es mentira. Aunque, casualmente, su versión coincide con los íntimos de Michu, así como su propia familia, entre su tía Luisa y su tía María, así como su primo Jesús. Son muchos de su propio entorno que destacan sus ansias de fama y cómo se ha construido una realidad paralela. Tamara, en su lugar, mantiene que todos mienten. Sobre todo Gloria Camila.