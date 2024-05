Susanna Griso se va de la lengua y desvela su encuentro secreto con Froilán en Ibiza

En cuanto llega el buen tiempo, Ibiza se convierte en una suerte de meca para los rostros conocidos y no hay famoso que se precie que no se pase por la paradisiaca isla pitiusa. El pasado fin de semana, la excusa perfecta para dejarse caer por este rincón del Mediterráneo fue el estreno de "Ibiza Hippie Heaven" en el Teatro Pereyra. Se trata del nuevo musical de Nacho Cano, que congregó en el recinto a cerca de 400 personas, entre quienes destacaron Susanna Griso o una atrevida Isabel Díaz Ayuso, que sorprendió a todos con su look más hippie y arriesgado hasta la fecha.

"Iba muy favorecida, le sentaba bien", ha comentado Griso en "Espejo público" sobre su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no fue la líder popular la única VIP con la que la periodista coincidió en Ibiza, sino que otro rostro muy conocido también pasó el fin de semana en la isla y logró pasar inadvertido ante las cámaras. Se trataba de Felipe Juan Froilán de Marichalar, hijo de la infanta Elena, que desde hace más de un año reside junto a su abuelo el Rey Juan Carlos I en Abu Dabi.

Aunque sus visitas a España suelen llamar la atención de los medios y siempre trascienden a la opinión pública, en esta ocasión ha conseguido no hacerse notar hasta el punto de que su viaje a Ibiza no se habría conocido si no fuera por el chivatazo de Griso.

"Él también estaba en Ibiza, me saludó en el aeropuerto", ha comentado la presentadora, sin entrar en muchos más detalles sobre su fugaz encuentro con el sobrino de los Reyes Felipe VI y Letizia.

Lo que no es ningún secreto es que tanto Felipe Juan Froilán como su hermana Victoria Federica son asiduos de Ibiza y pasan sus vacaciones de verano a medio camino entre la isla, Marbella y Sotogrande, los lugares favoritos de la jet para disfrutar de un descanso estival.

Felipe Juan Froilán De Marichalar y Borbón en Marbella Gtres

Esta última visita de Felipe Juan Froilán a España ha podido coincidir en el tiempo con la de su abuelo, que aterrizó en el aeropuerto de Santiago de Compostela el pasado martes 14 de mayo. El monarca pasó unos días en tierras gallegas y regresó a Emiratos Árabes el domingo, aunque no pasará mucho tiempo hasta que regrese al país.

Su siguiente visita está prevista para mediados de junio, un periodo que podría coincidir con el aniversario de su abdicación, que tuvo lugar el 18 de junio de 2014 y que llevó a don Felipe VI y doña Letizia al trono.